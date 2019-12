Ajax oefent tijdens het trainingskamp in Qatar volgende maand tegen Club Brugge en Galatasaray, zo heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op 9 januari tegen Galatasaray, waar Ryan Donk en Ryan Babel onder contract staan. Twee dagen later staat de wedstrijd tegen het Club Brugge van Ruud Vormer op het programma.

Ajax kondigde in oktober aan dat de club naar Qatar zou gaan om een stadion voor het WK van 2022 te testen. Het kwam de Amsterdammers op kritiek te staan van onder meer de eigen supportersvereniging en mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Bij de bouw van de stadions voor het WK 2022 zijn honderden doden gevallen. Arbeiders sterven door de hitte waarin zij moeten werken en de stress van de hoge werkdruk, meldde The Guardian recent op basis van grootschalig onderzoek.

Net als Ajax reist ook PSV in de winterstop naar Qatar om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Naar verluidt zullen de Eindhovenaren geen stadions gaan testen en verdient de club er ook niks aan.

Ajax voor derde keer in Qatar

Het is de derde keer dat Ajax in de winterstop naar Qatar afreist. In 2015 was de Eredivisie-club er met toenmalig trainer Frank de Boer voor het laatst.

In de vorige winterstop ging Ajax op trainingskamp naar de Verenigde Staten. De regerend landskampioen deed toen mee aan de Florida Cup en speelde in de VS tegen São Paulo (4-2-zege) en Flamengo (2-2).

Ajax zal zich in Qatar voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Die begint voor de huidige koploper van de Eredivisie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zondag staat voor Ajax nog de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma.

