Calvin Verdonk speelt ook na de winterstop voor FC Twente. De verdediger werd in de eerste seizoenshelft al verhuurd door Feyenoord en die overeenkomst is dinsdag met een half jaar verlengd.

Eerder deze maand was er sprake van dat Verdonk naar LA Galaxy in de MLS zou vertrekken, maar die transfer gaat voorlopig niet door.

"Aangezien een eventueel vertrek naar Amerika op dit moment niet aan de orde is, ben ik blij dat ik in ieder geval tot aan het eind van dit seizoen bij FC Twente speel. Het bevalt me hier uitstekend", zegt Verdonk op de site van FC Twente.

Verdonk speelde het afgelopen half jaar vijftien duels voor de club uit Enschede, waarin hij één doelpunt maakte. Eerder verhuurde Feyenoord de 22-jarige vleugelverdediger aan PEC Zwolle en NEC.

'Fijn dat Feyenoord met ons meedenkt'

Ted van Leeuwen, technisch directeur van Twente, is verheugd dat zijn club langer over Verdonk kan beschikken. "Het is mooi dat Calvin ook na de winterstop voor FC Twente speelt, daar zijn we erg blij mee."

"We weten wat we aan hem hebben als speler. Fijn dat Feyenoord met Calvin en ons meegedacht heeft", zegt Van Leeuwen.

Promovendus Twente presteert met een twaalfde plek op de ranglijst van de Eredivisie verdienstelijk. De Enschedeërs spelen dinsdag (aftrap 18.30 uur) thuis tegen Go Ahead Eagles in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Vrijdag sluit de ploeg van trainer Gonzalo García García de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie