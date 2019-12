Michael van Praag is dinsdag door het stof gegaan voor een uitspraak die hij een dag eerder deed. De oud-voorzitter van de KNVB vergeleek de stadionramp bij FC Twente met de slachtoffers bij de bouw van stadions in Qatar.

"Ik wil iedereen graag mijn welgemeende excuses aanbieden voor mijn opmerking over het stadiondak van FC Twente", schrijft Van Praag op Twitter. "Ik heb het niet gezegd zoals ik dat eigenlijk wilde en dat was dom van me. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan."

De 72-jarige Van Praag, die maandag zijn laatste werkdag als voorzitter van de KNVB had, maakte zijn opmerking in een uitzending op Radio 1. Daar werd de bouw voor stadions voor het WK 2022 in Qatar besproken.

Uit een rapport van Amnesty International en een onderzoek van The Guardian blijkt dat honderden gastarbeiders om het leven zijn komen wegens gebrek aan veiligheid en zware arbeidsomstandigheden. Van Praag trok die cijfers in twijfel.

Van Praag vergeleek doden in Qatar met stadionramp Grolsch Veste

"Ik ben op bezoek geweest bij Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, om mijn opvolger voor te stellen", vertelde Van Praag in de radio-uitzending. "Infantino begon ook over Qatar."

"Hij vertelde mij dat het aantal doden in Qatar veel lager ligt. In elk geval niet een paar honderd, maar rond de twintig. Wat is de waarheid? Bij FC Twente is ook een dak ingestort en daarbij zijn geloof ik ook mensen gewond geraakt", zei Van Praag.

Bij de stadionramp in De Grolsch Veste vielen in 2011 twee doden, toen tijdens bouwwerkzaamheden een deel van het dak instortte.

De club uit Enschede reageerde eerder op dinsdag tegenover Tubantia al verontwaardigd op de opmerking van Van Praag."Dit zijn zeer ongelukkige uitspraken, zeker voor de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en de gewonden van de ramp."