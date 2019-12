De kans is groot dat AZ zich komende maand gaat versterken met een centrale verdediger. De medekoploper uit Alkmaar wil na de winterstop in de titelrace met Ajax blijven.

"Het is best aannemelijk dat wij op zoek gaan naar een centrale verdediger in de winterstop", zegt trainer Arne Slot. AZ raakte Pantelis Hatzidiakos eind november kwijt. De Griekse verdediger komt door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie.

Omdat ook Ron Vlaar al langere tijd kampt met fysiek ongemak, is de spoeling dun achterin. Middenvelder Jordy Clasie speelt de laatste weken noodgedwongen als verdediger.

Met zijn 1.69 meter is Clasie niet bepaald een prototype centrale verdediger. Toch kreeg AZ al sinds 19 oktober geen treffer meer tegen in de Eredivisie. Bij de 1-0-zege op Ajax werd Clasie zondag door de fans van AZ zelfs verkozen als man van de wedstrijd.

"Jordy is een heel goede speler", vindt Slot. "Daarom is het ook heel vervelend dat hij zo lang op zijn kans heeft moeten wachten. Dat hij het nu zo goed doet op een vreemde positie, dat bevreemdt mij totaal niet."

Als middenvelder heeft de zeventienvoudig international van Oranje zware concurrentie in Alkmaar. "Hij heeft Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjø voor zich, die zijn aan een geweldig seizoen bezig", geeft Slot aan.

Jordy Clasie hield zondag de aanval van Ajax van scoren af. (Pro Shots)

Als Clasie goed blijft presteren kan hij basisplaats achterin behouden

Dat de 28-jarige Clasie, die in het verleden bij Feyenoord, Southampton en Club Brugge speelde, het zo goed doet achterin, maakt de noodzaak tot het halen van een nieuwe verdediger minder groot. "Maar als Jordy ook nog geblesseerd zou raken, dan moeten we weer gaan puzzelen", beseft de trainer.

"Als we een nieuwe verdediger halen, dan is het ook niet zo dat hij meteen gaat spelen als Jordy het zo goed blijft doen", zegt Slot, die aanstipt dat de selectie van AZ minder breed is dan die van concurrent Ajax. "Als wij zo'n blessurehoos krijgen als Ajax nu heeft, moeten wij wel terugvallen op andere spelers dan zij."

AZ speelt nog twee duels voor de winterstop: woensdag (aftrap 19.45 uur) thuis tegen de amateurs van Groene Ster in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker en zaterdag in de Eredivisie in Rotterdam tegen Sparta.

