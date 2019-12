Technisch directeur John de Jong voelt zich medeverantwoordelijk voor de neerwaartse spiraal waar PSV zich de laatste maanden in bevindt. Dat leidde maandag tot het ontslag van trainer Mark van Bommel.

"Natuurlijk voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor deze slechte reeks van resultaten", zei De Jong maandag. "Uiteraard moet ik ook zeggen dat op dit moment niet alle aankopen aan mijn verwachtingen voldoen."

PSV haalde afgelopen zomer voor zo'n 35 miljoen euro aan nieuwe spelers. Van alle aankopen had alleen Ritsu Doan in de laatste weken onder Van Bommel een vaste basisplaats.

"Je moet nieuwe spelers ook de tijd geven. In het verleden is bewezen dat aankopen vaak even nodig hebben om te wennen", aldus De Jong, die benadrukte dat alle aankopen in overleg met Van Bommel gehaald zijn.

Zomeraanwinsten PSV Bruma (15 miljoen euro) 11 duels, 2 doelpunten

Timo Baumgartl (10 miljoen euro) 11 duels, 1 doelpunt

Ritsu Doan (7,5 miljoen) 12 duels, 2 doelpunten

Olivier Boscagli (2 miljoen) 9 duels, 0 doelpunten

Konstantinos Mitroglou (gehuurd) 8 duels, 1 doelpunt

Toni Lato (gehuurd) 0 duels

Ibrahim Afellay (transfervrij) 1 duel

Robbin Ruiter (transfervrij) 1 duel

'Je hebt altijd twijfel als je een aankoop doet'

Met een transfersom van 15 miljoen euro was Bruma de duurste zomeraanwinst. De Portugees international kan met twee treffers in elf competitieduels bepaald niet overtuigen.

"Ik geef ruiterlijk toe dat je altijd enige twijfel hebt als je een aankoop doet", legt De Jong uit. "In Turkije scoorde Bruma elf keer voor Galatasaray. Daarna is hij in de Bundesliga, een veel sterkere competitie, niet tot zijn recht gekomen."

"Dan denk je dat hij het in een iets mindere competitie wel weer goed kan doen", verklaarde de PSV-directeur. "Maar die zekerheid heb je natuurlijk nooit."

208 John de Jong: 'Van Bommel hevig teleurgesteld na ontslag'

De Jong wil af en toe op voorgrond gaan treden

De Jong was voorheen hoofd scouting van PSV. De oud-middenvelder werd bij het vertrek van Marcel Brands anderhalf jaar geleden doorgeschoven naar de positie van technisch directeur.

Hij vervult die functie vooral op de achtergrond en treedt vrijwel nooit naar voren in de media. "Ik ben niet het type dat keer op keer voor een camera gaat staan of aanschuift in praatprogramma's. Dat zit niet in mijn aard", verklaart de 42-jarige directeur.

"De trainer treedt op in de media rondom de wedstrijden en Toon Gerbrands doet het woord vanuit de directie. Iedereen is daar akkoord mee gegaan bij mijn aanstelling."

In de afgelopen maanden wrong dat wel bij De Jong, omdat naast Van Bommel ook hij kritiek kreeg van de buitenwacht. "In lastige tijden voelt dat rot. Dan wil je juist de medeverantwoordelijkheid dragen en de mensen steunen waar je dag en nacht keihard mee werkt om het tij te keren."

De Jong is dan ook van plan om in de toekomst wel af en toe naar buiten te treden als boegbeeld van de club. "In de winterstop staan de eerste interviews al gepland."

De Jong gaat in winterstop mogelijk transfermarkt op

In die winterstop wil De Jong ook proberen om de selectie van PSV te versterken. "Het is in de winterse transfermarkt moeilijk om de juiste spelers te halen. Als we iemand halen, dan moet het wel een strategische versterking zijn. We houden onze ogen zeker open."

De Jong stelde hoofd jeugdopleiding Ernest Faber voor de rest van het seizoen aan als interim-coach. De oud-verdediger zit woensdag (aftrap 20.45 uur) voor het eerst op de bank als PSV in Veenendaal tegen de amateurs van GVVV speelt in de tweede ronde van de TOTO KNVB beker.

