Getafe-coach José Bordalás is blij met de uitkomst van de Europa League-loting tegen Ajax. De Spaanse coach kijkt ernaar uit om zijn ploeg in de zestiende finales te meten met de formatie uit Amsterdam.

"Ajax heeft enorm veel kwaliteit in huis", liet Bordalás maandag optekenen door het Spaanse AS. "Spelen tegen Ajax wordt iets moois en is historisch voor de club. Het is een beloning voor het werk dat we hebben verricht. Dit hadden we ons drie jaar geleden nooit kunnen voorstellen toen we met deze klus begonnen."

Bordalás werd in september 2016 aangesteld als trainer van Getafe, dat toen nog uitkwam in de Segunda División, het tweede niveau in Spanje. Later dat seizoen promoveerde hij naar La Liga, waarin hij Getafe liet uitgroeien tot een stabiele middenmoter.

"Het lijkt me logisch dat Ajax zal worden bestempeld als de favoriet", vervolgde Bordalás, die niet volledig wil meegaan met die voorspelling. "Wij zijn gewend om in de competitie te spelen tegen clubs als FC Barcelona, Real Madrid, Valencia en Sevilla. Ploegen van een gigantisch niveau, die ons de nodige ervaringen in topwedstrijden hebben gegeven."

Getafe staat vierde in de Spaanse competitie. (Foto: Pro Shots)

'We hebben geen geluk gehad met loting'

Ángel Martín González, de sportief directeur van Getafe, denkt dat Getafe met Ajax een van de zwaarste ploegen uit de Europa League heeft getroffen.

"We hebben op sportief gebied geen geluk gehad met de loting", zei González, die met Getafe op de vierde plaats staat in La Liga. "Maar we moeten er het beste van maken. We maken een goed seizoen door en kunnen veel ploegen in de problemen brengen."

"Het is mooi voor het aanzien van de club om tegen Ajax te spelen. Ze hebben een sterk team en onze spelers zullen beter worden van deze krachtmeting. We kijken er met de hele club naar uit."

Ajax begint op 20 februari - in ieder geval zonder de geschorste doelman André Onana - eerst met een uitwedstrijd in het relatief kleine stadion van Getafe, dat plaats biedt aan zeventienduizend toeschouwers. Een week later is de return in de Johan Cruijff ArenA.