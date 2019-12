Het duel in de Premier League tussen Crystal Palace en Brighton & Hove Albion heeft maandag geen winnaar opgeleverd: 1-1. Bij de thuisploeg stond Jaïro Riedewald weer eens in de basis.

Het was voor het eerst in bijna twee jaar dat de voormalig Ajacied weer eens mocht beginnen van trainer Roy Hodgson. De laatste keer was eind februari 2018.

Riedewald, die vorige week ook al mocht invallen, profiteerde van blessures van Patrick van Aanholt en Jeffrey Schlupp. Hodgson haalde de linksback in de rust naar de kant.

Beide doelpunten vielen daarna pas. Neal Maupay zette de gasten, met Davy Pröpper het hele duel op het veld, op voorsprong. Via Wilfried Zaha werd het 1-1. De Ivoriaan schoot de bal fraai in de bovenhoek.

Crystal Palace staat met 23 punten uit 17 duels opvallend genoeg in het linkerrijtje. Brighton is met drie punten minder de nummer dertien.

Feest bij Lazio na de gelijkmaker van Luis Alberto. (Foto: Pro Shots)

Wonderlijke ontsnapping Lazio bij Cagliari

Lazio leek in de Serie A dure punten te verspelen in de titelstrijd. De nummer drie won dankzij twee doelpunten in blessuretijd alsnog van Cagliari: 1-2.

De thuisploeg was via Giovanni Simeone op voorsprong en leek de zege tot het eind vast te houden. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Luis Alberto echter gelijk. Felipe Caicedo bezorgde de gasten in de achtste minuut van de extra tijd vervolgens de zege.

Lazio haakt door de zege aan bij Internazionale en Juventus. Die ploegen gaan met 39 punten aan de leiding, drie meer dan Lazio. Rivaal AS Roma is met vier punten minder de nummer vier. Cagliari is de verrassende nummer vijf.

