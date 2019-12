De antiracismecampagne van de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A is nog niet eens officieel van start of kan nu al op kritiek rekenen. De organisatie achter de belangrijkste competitie in Italië wil met drie schilderijen van apen aandacht vragen voor de strijd tegen racisme en discriminatie.

Met de werken van Simone Fugazzotto wil de Serie A "de waarden van integratie, multiculturalisme en broederschap verspreiden". De doeken komen te hangen in het hoofdkwartier van de Serie A in Milaan.

Dat de Serie A juist drie apen afbeeldt, is anti-discriminatiegroepering Fare in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de instantie zorgen de doeken juist voor een averechts effect in een land waar wedstrijden stil worden gelegd door apengeluiden.

"Het Italiaans voetbal laat de wereld weer eens sprakeloos achter", meldt de organisatie op Twitter. "In een land waarin de autoriteiten wekelijks verzaken op te treden tegen racisme, heeft de Serie A een campagne gelanceerd die eruitziet als een zieke grap."

Fare stelt dat de doeken juist zorgen voor voor de dehumanisatie van voetballers van Afrikaanse afkomst. "Het is tijd dat de progressieve clubs in de Serie A zich laten horen."

'Apen als metafoor voor mensen'

Kunstenaar Fugazzotto wil naar eigen zeggen met zijn werk vooral aantonen hoe complex mensen kunnen zijn. "Of we nou katholiek, moslim of boeddhist zijn, onze acties maken wie we zijn. Niet onze huidskleur. Voor mij zijn apen een metafoor voor mensen, want van oorsprong zijn we allemaal apen."

De clubs in de Serie A maakten vorige maand nog een gezamenlijk statement tegen racisme in de Italiaanse stadions. "Genoeg is genoeg", schreven zij onder meer. "Niemand zou zich ooit racistisch bejegend moeten voelen, zowel binnen als buiten het veld. We kunnen niet langer zwijgen of wachten tot dit probleem zichzelf oplost."

Zij spraken zich uit na verschillende incidenten dit seizoen. Zo werden onder anderen Mario Balotelli en Romelu Lukaku racistisch bejegend. Ook kwam de Italiaanse krant Corriere dello Sport onder vuur te liggen, door op zijn voorpagina de kop 'Black Friday' te gebruiken naast foto's van Lukaku en AS Roma-verdediger Chris Smalling.