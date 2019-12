Bondscoach Ronald Koeman noemt de zware blessure die Memphis Depay zondag opliep "een geweldige klap" en "een streep door de rekening". Door een gescheurde kruisband staat de spits minstens een half jaar aan de kant.

De kans is groot dat de aanvaller van Olympique Lyon door zijn kwetsuur het titeltoernooi aan zich voorbij moeten laten gaan.

Koeman durft Memphis nog niet af te schrijven. "Er staat natuurlijk een bepaalde tijd voor en dan zou dat een enorm probleem kunnen zijn voor het EK", zegt de bondscoach tegen de NOS. "Zijn blessure is absoluut een streep door de rekening."

De bondscoach heeft ook op persoonlijk vlak te doen met de oud-PSV'er. "Ik weet hoe hij bezig was om bij het EK te kunnen zijn. Voor hem is dit natuurlijk een geweldige klap."

46 Memphis scheurt kruisband in wedstrijd tegen Stade Rennais

Memphis spoedig onder het mes

Memphis liep de blessure zondag op in het competitieduel met Stade Rennes. Hij kwam na twintig minuten verkeerd terecht, maar speelde de eerste helft nog uit. In de rust werd duidelijk dat verder spelen onmogelijk was.

Lyon meldde direct na de wedstrijd al dat de aanvaller zijn kruisband heeft gescheurd. Memphis wordt spoedig geopereerd, waarna duidelijk is hoe lang hij aan de kant staat en of het EK nog tot de mogelijkheden behoort.

Memphis was in de EK-kwalificatie de belangrijkste speler aan de zijde van Oranje. Hij was zes keer trefzeker en leverde ook nog eens acht assists.

Het EK, dat door heel Europa wordt gehouden, begint op 12 juni. De finale is precies een maand later.

Ronald Koeman moet vrezen Memphis Depay te missen op het EK. (Foto: Pro Shots)