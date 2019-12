Mark van Bommel heeft maandag op emotionele wijze afscheid genomen van de spelersgroep van PSV. De trainer werd ontslagen wegens aanhoudend slechte resultaten.

Kort nadat Van Bommel om 8.45 uur van de directie te horen kreeg dat hij moest vertrekken, kwam de selectie vanaf het trainingscomplex aan de rand van Eindhoven naar het stadion in het centrum van de stad.

In de kleedkamer hield Van Bommel nog een nabespreking van de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord (3-1-nederlaag), wat een dag later zijn laatste wedstrijd als coach van PSV zou blijken.

Daarna sprak Van Bommel de spelersgroep nog eenmaal toe en wenste hen veel succes onder zijn interim-opvolger Ernest Faber, die het seizoen zal afmaken.

"Hij was heel emotioneel", keek middenvelder Ibrahim Afellay terug op de speech van Van Bommel. "Dat zijn natuurlijk geen leuke momenten. Het kwam wel aan bij de spelers."

208 John de Jong: 'Van Bommel hevig teleurgesteld na ontslag'

'Van Bommel sprak uit zijn hart'

Ook bij verdediger Nick Viergever kwam de afscheidsspeech van Van Bommel hard binnen. "Het was een gesprek vanuit zijn hart. Iedereen die in de kleedkamer zat, heeft dat wel gevoeld."

Afellay en Viergever, die samen met Denzel Dumfries het aanvoerderstrio van PSV vormen, wilden verder niet uitweiden over de inhoud van Van Bommel laatste woorden aan de selectie.

"Wat er in de kleedkamer gezegd wordt, dat blijft binnenskamers", zei Viergever. "Hij heeft gewoon zijn gevoel geuit. Als hij dat naar buiten wil brengen, dan moet hij dat zelf doen."

Viergever en Afellay benadrukken dat band goed was

De twee meest ervaren spelers in de PSV-selectie benadrukten dat de band tussen de trainer en de spelersgroep goed was en dat de slechte resultaten - PSV won slechts twee van de twaalf duels - de enige reden voor het ontslag waren.

"Dit is een enorme teleurstelling voor ons allemaal. Een zwarte dag voor iedereen die PSV een warm hart toedraagt", zei Afellay over het gedwongen vertrek van de clubicoon. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen. Iedereen heeft er keihard aan gewerkt."

Viergever stak de hand vooral in eigen boezem. "We voelen het als het falen van de spelersgroep, we hebben de trainer laten vallen. De resultaten waren enorm slecht, dat kan niet als je bij PSV speelt. Uiteindelijk wordt dan de trainer de kop van jut."

Na een zware knieblessure is Afellay inmiddels volledig fit. Hij kwam dit seizoen nog niet verder dan één invalbeurt. Mogelijk kan hij woensdag weer speelminuten maken als PSV tegen de amateurs van GVVV de eerste wedstrijd onder interim-coach Faber speelt.