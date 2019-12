Er komt vanaf volgend seizoen definitief een landelijke competitie voor spelers onder 21 jaar. Dat heeft de KNVB maandag besloten tijdens de bondsvergadering.

De KNVB wil met de nieuwe beloftencompetitie de doorstroming van talenten naar eerste elftallen makkelijker maken. Hoe die competitie er precies uit gaan zien, wordt in januari bekendgemaakt. De beloftenteams die in de Eerste Divisie spelen - Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSV en Jong FC Utrecht - blijven in die competitie actief.

In de nieuwe competitie komen beloftenteams te spelen van profclubs én beloftenteams van amateurverenigingen die met hun huidige onder 19-elftal uitkomen in de Tweede Divisie of hoger. Ook komt er voor hoog spelende amateurploegen die niet aanmerking komen voor de onder 21-competitie een competitie voor spelers onder 23 jaar.

Het wordt bovendien mogelijk om vanuit de onder 21-competitie te promoveren naar de tweede divisie. Ook kunnen beloftenploegen uit de Tweede Divisie degraderen naar die beloftencompetitie. De bond liet in oktober al weten te werken aan een competitie voor spelers onder 21 jaar. Dat deed de KNVB op aandringen van de profclubs.

Teams als Jong Ajax en Jong PSV blijven actief in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

'Ontwikkeling van beloften werd beperkt'

"Zowel in het betaalde voetbal als in het amateurvoetbal is het tussen de jeugd en het eerste elftal moeilijk voor spelers om regelmatig competitieve wedstrijden te spelen en om uiteindelijk de stap van jeugd naar het eerste elftal te kunnen maken", schrijft de KNVB.

"In de fase dat spelers (nog) niet in het eerste elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn, was er tot dusver geen goede competitie los van de betaald voetbalclubs die al een team in de voetbalpiramide hebben. Dit beperkte de ontwikkeling van veel jonge spelers terwijl de ambitie juist is om talent te ontwikkelen. Met de oprichting van de onder 21 en onder 23 competities wordt hier nu op ingespeeld."

De bond heeft besloten om de komende drie jaar geen promotie- en degradatieregeling te hanteren tussen de Eerste en Tweede Divisie. "Hiervoor is gekozen omdat er op korte termijn onvoldoende perspectief is voor een overeenstemming tussen de verschillende partijen", aldus de bond. Beloftenploegen kunnen wel promoveren en degraderen.