Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog weinig van Getafe. De Spaanse ploeg kwam maandag bij de loting voor de knock-outfase van de Europa League als tegenstander uit de koker.

"Ik weet niet veel van Getafe, alleen dat ze er goed voorstaan in La Liga", zei Ten Hag maandag tegen Ajax TV . "Als je in zo'n competitie vierde staat, moet je wel een hele goede ploeg hebben. We zullen ons in Getafe moeten verdiepen, maar dat het een goede ploeg is, is duidelijk."

De Amsterdammers werden vorige week door een thuisnederlaag tegen Valencia (0-1) uitgeschakeld in de Champions League. Als troost mag Ajax als nummer drie van de groep wel door naar de Europa League.

De halvefinalist van het miljoenenbal van vorig jaar wordt dan ook direct als een van de kanshebbers op de eindzege gezien, maar Ten Hag is daar niet mee bezig. "We hebben ambities, dat is duidelijk. We willen zo ver mogelijk komen, maar we kunnen niet bezig zijn met hoe ver we komen. We bekijken het echt van ronde tot ronde. Onze focus ligt op de volgende uitdaging."

Ajax moet zich na de nederlaag tegen Valencia richten op de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Ajax doet het goed op Spaanse bodem

Ajax won vorig jaar in de achtste finales met liefst 1-4 bij Real Madrid en was eerder dit seizoen nog met 0-3 te sterk voor Valencia. Op basis van die resultaten kan Ajax met vertrouwen naar Madrid reizen.

"Die resultaten zijn mooi meegenomen, maar het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat we daar weer gaan winnen", stelde Ten Hag. "We weten dat we van iedereen kunnen winnen, maar dan moet wel alles meezitten."

Ajax begint op 20 februari - in ieder geval zonder de geschorste doelman André Onana - eerst met een uitwedstrijd in het relatief kleine stadion van Getafe, dat plaats biedt aan 17.000 toeschouwers. Een week later is de return in de Johan Cruijff ArenA.