Feyenoord moet vrezen voor het spelen van een Europese thuiswedstrijd zonder een deel van het publiek. De Rotterdammers zijn door de UEFA bestraft vanwege ongeregeldheden in het thuisduel met BSC Young Boys (1-1).

De bond legde de club maandag een boete van in totaal 36.000 euro op. Voor het afsteken van vuurwerk kreeg Feyenoord een boete van 20.000 euro, terwijl de overige 16.000 euro komt vanwege het blokkeren van trappen.

Als de supporters van Feyenoord binnen een jaar tijd nog een keer in de fout gaan, blijven de vakken aan de noordzijde van de eerste ring leeg. Het gaat om de vakken Q, R, S, T en U.

Het is al de tweede voorwaardelijke straf die de club boven het hoofd hangt. De Rotterdammers werden eerder al door de UEFA bestraft vanwege ongeregeldheden in het uitduel met BSC Young Boys.

De Europese bond legde de club op basis daarvan een voorwaardelijke straf op van een uitwedstrijd zonder publiek. Ook toen kregen de Rotterdammers forse boetes.

Feyenoord komt dit seizoen in ieder geval niet meer Europees in actie. De ploeg van trainer Dick Advocaat sneuvelde vorige week in de groepsfase van de Europa League na een 3-2-nederlaag bij FC Porto.

