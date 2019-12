PSV-directeuren Toon Gerbrands en John de Jong noemden het maandag een "zeer pijnlijke beslissing" om trainer Mark van Bommel te ontslaan. Omdat de band met de spelersgroep nog goed was, werd de coach pas na een serie van twaalf duels met slechts twee zeges weggestuurd.

"Dit is een van de moeilijkste momenten uit mijn loopbaan", zei algemeen directeur Toon Gerbrands maandagmiddag bij een persbijeenkomst op De Herdgang. "Mensen die mijn stijl kennen, weten dat ik heel lang probeer te ondersteunen en te helpen."

"Maar op een gegeven moment gaat het belang van PSV voor. Dan moet je een pijnlijke beslissing nemen. We hebben er met zijn allen alles aan gedaan om het tij te keren, maar dat is helaas niet gelukt", vertelde de algemeen directeur.

Na een urenlange vergadering nam de directie van PSV zondagavond tussen 23.00 uur en middernacht het besluit om Van Bommel te ontslaan. Een halve dag eerder ging de Eindhovense ploeg met 3-1 onderuit in De Kuip tegen Feyenoord.

Mark van Bommel reageerde volgens John de Jong zeer teleurgesteld op zijn ontslag. (Foto: Pro Shots)

'Van Bommel reageerde erg teleurgesteld'

Maandag om 8.45 uur werd Van Bommel op het kantoor van Gerbrands op de hoogte gesteld van zijn ontslag. Ook zijn adviseur Bert van Marwijk en assistenten Reinier Robbemond en Jürgen Dirkx moeten vertrekken. Hoofd jeugdopleiding Ernest Faber maakt het seizoen af op interim-basis.

"Het was een vrij lang gesprek", vertelde technisch directeur John de Jong. "Mark was heel erg teleurgesteld, net zoals wij dat zijn."

"Het is iemand waar je alles mee doet en samen knokt om mooie momenten mee te maken", vertelde Gerbrands. "Je bent eigenlijk een soort eenheid met zijn allen."

Van Bommel lag vanwege de slechte resultaten al enige tijd onder vuur. De nederlaag tegen Willem II en het gelijkspel tegen FC Emmen waren eerdere momenten waarop de directie nadacht of er nog toekomst was.

"Dat het zolang geduurd heeft voordat we dit besluit hebben genomen, komt doordat de samenwerking met de spelersgroep nog steeds goed was", aldus Gerbrands. "Als de band tussen de trainer en spelersgroep slecht is, dan heeft het helemaal geen zin meer om door te gaan. Maar dat was dus duidelijk niet het geval."

Aankopen De Jong voldoen niet aan verwachtingen

Er is vanuit de buitenwacht ook kritiek op De Jong, die anderhalf jaar geleden begon in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Hij gaf afgelopen zomer ruim 30 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar zondag in De Kuip stonden van alle aankopen alleen Ritsu Doan en Olivier Boscagli in de basis.

"Natuurlijk voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor de huidige situatie, ik kijk ook kritisch naar mijn eigen functioneren", keek De Jong in de spiegel. "De aankopen voldoen niet aan mijn verwachtingen. Anderzijds is mijn werk voor de lange termijn. Spelers hebben soms tijd nodig om te wennen aan een nieuwe club."

De Jong bestempelde de kwaliteit van de spelersgroep als "goed". "Eerder in het seizoen stonden we bovenaan in de Eredivisie en wonnen we de eerste duels in de Europa League. Daarnaast zijn alle aankopen in overleg met Van Bommel gedaan."

PSV speelt woensdag zijn eerste duel na het ontslag van Van Bommel. In de KNVB-beker zijn de amateurs van GVVV in Veenendaal de tegenstander.