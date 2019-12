ADO Den Haag speelt vanaf volgend seizoen weer op natuurgras. De kunstgrasmat die nu nog in het Cars Jeans Stadion ligt, verdwijnt in de zomer.

"Iedereen die voetbal ademt zal hier blij mee zijn", zei directeur Mohammed Hamdi maandag tegen Veronica Inside. "Vanaf komende zomer spelen wij weer op natuurgras." De club sprak in het begin van het kalenderjaar al de wens uit om weer terug te keren op het natuurgras. Die wens is nu kracht bijgezet.

Volgens Hamdi zal het door de terugkeer van natuurgras voor spelers aantrekkelijker zijn om voor ADO te kiezen. "Er zijn misschien spelers die bij ADO willen spelen, maar wellicht hun vraagtekens hebben bij kunstgras. Je schuift dus een stukje op in die markt."

ADO Den Haag verruilde in oktober 2013 plotsklaps natuurgras voor kunstgras, omdat de voorbereidingen voor het WK hockey in de zomer van 2014 de natuurgrasmat ernstig hadden beschadigd. De club was destijds al van plan over te stappen op kunstgras, maar dat proces werd versneld.

Maurice Steijn keert mogelijk na de zomer terug bij ADO Den Haag, zijn zoon Sem (links) doet dat nu al. (Foto: Pro Shots)

'Ideale kandidaat houdt ons in Eredivisie'

De club maakt volgens Hamdi ook vorderingen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens de directeur zijn er gesprekken gaande met kandidaten.

Op namen wilde Hamdi niet ingaan. Zo wordt in Engeland Alan Pardew aan de baan gelinkt. "Ik kan niet op namen ingaan. De ideale kandidaat houdt ons in de Eredivisie."

Het is bovendien goed mogelijk dat Maurice Steijn na dit seizoen terugkeert in Den Haag. Zijn zoon Sem traint weer mee met de ploeg, maar Steijn liet zelf weten dit seizoen geen nieuwe club meer te willen. "Maar op lange termijn zou zijn komst zeker kunnen", aldus Hamdi.

