AZ-trainer Arne Slot noemt LASK een geduchte tegenstander. De Alkmaarders werden maandag bij de loting voor de zestiende finales van de Europa League aan de nummer twee van Oostenrijk gekoppeld.

"Ik denk dat het bij de jongens geen ploeg is waar ze veel van weten", zegt de coach maandag tegen AZ TV in een eerste reactie op de loting. "Ik kan zelf ook weinig namen noemen, maar dat zou ik van weinig teams in de Europa League kunnen."

Wel heeft Slot de Oostenrijkse ploeg zien spelen tegen PSV, dat thuis met 0-0 gelijkspeelde en uit met maar liefst 4-1 ten onder ging. "Het zegt wel iets dat LASK in een poule met Sporting CP en PSV als eerste is geëindigd. We weten dat we tegen een hele sterke tegenstander zullen spelen."

Vooral het optreden in Oostenrijk tegen PSV maakte indruk op de trainer. "De manier waarop was wel erg overduidelijk. Bovendien staan ze in de competitie maar twee punten achter op Red Bull Salzburg. Als ik Europees gezien van één club - buiten de topclubs - onder de indruk ben, is het Salzburg wel."

AZ sloot de groepsfase van de Europa League als tweede af na een 4-0-nederlaag tegen Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Zullen geduchte tegenstander treffen'

Slot weet dat een relatief makkelijke loting er niet inzat voor AZ. "In deze fase speel je altijd tegen een goed team. Natuurlijk zijn clubs als Arsenal, Internazionale en Benfica qua historie groter, maar het is maar de vraag of zij een beter team hebben."

Tactisch is Slot onder de indruk van LASK. "Ze spelen achterin met vijf verdedigers en proberen op het middenveld de tegenstander af te jagen. We zullen een geduchte tegenstander treffen."

AZ zal informatie bij PSV opvragen, verwacht Slot. "Ze hebben de wedstrijd ongetwijfeld van boven gefilmd. Die beelden kunnen van extra waarde zijn. Maar we hebben ruimschoots de tijd om LASK zelf ook goed te analyseren. We zullen voldoende van ze weten als we ze treffen."

AZ begint de knock-outfase van het tweede Europese bekertoernooi op 20 februari met een thuiswedstrijd. Een week later is de return in Linz.