In navolging van Mark van Bommel is ook zijn schoonvader Bert van Marwijk weg bij PSV. De voormalige bondscoach van Oranje was als adviseur betrokken bij de Eindhovenaren.

De 67-jarige Van Marwijk werd begin vorig seizoen in die adviseursrol aangetrokken om Van Bommel bij te staan bij zijn eerste baan als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Die samenwerking is nu stopgezet, meldt PSV maandag.

Twee weken geleden werd Van Marwijk ook al door de bond van de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant gezet. Hij boekte als bondscoach te weinig goede resultaten.

Van Bommel werd eerder op maandag door de clubleiding aan de kant gezet vanwege de teleurstellende resultaten. De Eindhovenaren verloren zondag nog de topper van Feyenoord (3-1) en staan vierde. De achterstand op Ajax en AZ is tien punten. Bovendien is PSV Europees uitgeschakeld.

Jürgen Dirkx en Reinier Robbemond vorig seizoen tijdens een training van PSV. (Foto: Pro Shots)

Ook Robbemond en Dirckx vertrekken

PSV heeft ook de assistenten van Van Bommel, Reinier Robbemond en Jürgen Dirkx, bedankt voor bewezen diensten. Het tweetal werd anderhalf jaar geleden, tegelijkertijd met Van Bommel, aangesteld bij de hoofdmacht.

Ernest Faber, de opvolger van Van Bommel, krijgt bij de TOTO KNVB-Bekerwedstrijd woensdag tegen GVVV en de Eredivisie-wedstrijd zaterdag tegen PEC Zwolle Ruud Hesp en Boudewijn Zenden naast zich op de bank.

De 48-jarige Faber zal het seizoen afmaken als interim-trainer van PSV. De club neemt de komende weken de tijd voor een verdere invulling van de staf.

Ernest Faber was in 2014 al vijf Eredivisie-wedstrijden interim-trainer van PSV. (Foto: Pro Shots)

Faber was al eerder interim-trainer PSV

Faber, die van 1992 tot 2004 in de hoofdmacht van PSV speelde, was sinds de zomer van 2018 het hoofd van de jeugdopleiding van de Eindhovense club en was al eerder interim-trainer.

In de laatste weken van het seizoen 2013/2014 verving Faber tijdelijk Phillip Cocu, die een operatie moest ondergaan. Onder zijn leiding verloor PSV destijds drie van de vijf Eredivisie-wedstrijden.

