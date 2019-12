De FIFA heeft maandag bij de Zwitserse rechtbank diverse claims ingediend tegen Sepp Blatter en Michel Platini. De wereldvoetbalbond wil de veelbesproken betaling van 2 miljoen Zwitserse frank (zo'n 1,8 miljoen euro) terug die Blatter in 2011 aan Platini deed.

Een FIFA-comité stemde onlangs al unaniem voor een resolutie die bepaalt dat de bond er alles aan moet doen om het bedrag terug te vorderen. Het hooggerechtshof in Zwitserland verklaarde de betaling eerder als ongeldig.

Blatter maakte in 2011, toen hij nog voorzitter van de FIFA was, 1,8 miljoen euro over aan Platini voor werk dat hij tussen 1999 en 2002 uitvoerde. De Zwitser noemde de betaling aan de Fransman een "herenakkoord" en Platini weigerde zich aanvankelijk publiekelijk te verantwoorden.

Toch bleef onduidelijk waar de betaling precies voor bedoeld was. Het geld werd uitgerekend overgemaakt in de periode dat Blatter zich opmaakte voor de strijd met Mohamed bin Hammam om het voorzitterschap van de FIFA. De invloedrijke Platini schaarde zich enkele weken na de betaling tijdens de verkiezing achter de Zwitser.

Platini werd in 2015 door de ethische commissie van de FIFA voor acht jaar geschorst van alle activiteiten in het voetbal, een straf die door sporttribunaal CAS werd teruggebracht naar vier jaar. Hij mag zich sinds oktober weer bezighouden met voetbalgerelateerde zaken. Blatter werd voor in totaal zes jaar geschorst.

De FIFA laat op de eigen website weten dat de wereldvoetbalbond het bedrag van een kleine 2 miljoen euro "in de ontwikkeling van het voetbal" wil stoppen. "Daar had het geld in eerste instantie al naartoe moeten gaan."