Ajax neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Getafe. AZ wacht een tweeluik met het Oostenrijkse LASK, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen.

Ajax en Getafe speelden nog nooit tegen elkaar. De Spanjaarden, die op dit moment op de verdienstelijke vierde plek bezetten in La Liga, eindigden in de groepsfase als tweede in een poule met FC Basel, Krasnodar en Trabzonspor.

De laatste maanden kwam Ajax uit in de groepsfase van de Champions League, maar de Amsterdammers plaatsten zich niet voor de achtste finales. Ajax pakte weliswaar tien punten in groep H, maar poulewinnaar Valencia en nummer twee Chelsea veroverden een punt meer dan de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De laatste keer dat Ajax in het hoofdtoernooi van de Europa League uitkwam, bereikten de Amsterdammers de finale. Die werd in 2017 met 2-0 verloren van Manchester United. Vorig seizoen reikte Ajax nog tot de halve finales in de Champions League.

AZ wacht tweeluik met LASK

AZ werd bij de loting gekoppeld aan LASK. De Oostenrijkers zaten in de groepsfase nog in een poule met PSV en bleven in beide ontmoetingen met de Eindhovenaren ongeslagen. LASK won het thuisduel met 4-1 en in het Philips Stadion bleef het 0-0.

AZ voegde zich bij de laatste 32 ploegen door als tweede te eindigen in een Europa League-groep met Manchester United, Partizan FK en FC Astana. De Alkmaarders verloren alleen het slotduel met United (4-0).

De heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League worden op donderdag 20 februari gespeeld. De returns volgen een week later.