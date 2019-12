Ajax neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Getafe. AZ wacht een tweeluik met het Oostenrijkse LASK, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen.

Ajax en Getafe speelden nooit eerder tegen elkaar. De Spanjaarden, die op dit moment de vierde plek bezetten in La Liga, eindigden in de groepsfase als tweede in een poule met FC Basel, Krasnodar en Trabzonspor en wonnen vier van hun zes duels. Ajax begint het tweeluik met een uitwedstrijd.

FC Twente is de enige Nederlandse club die in het verleden tegen Getafe speelde. De Tukkers kwamen de Spanjaarden in het seizoen 2007/2008 tegen in de voorronde van de UEFA Cup en verloren het tweeluik op basis van uitdoelpunten (3-2-winst en 1-0-verlies).

Ajax kwam de laatste maanden nog uit in de groepsfase van de Champions League, maar plaatste zich net niet voor de achtste finales. De Amsterdammers pakten weliswaar tien punten in groep H, maar poulewinnaar Valencia en nummer twee Chelsea veroverden een punt meer dan de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De laatste keer dat Ajax in het hoofdtoernooi van de Europa League uitkwam (seizoen 2016/2017) bereikten de Amsterdammers de finale. Die werd met 2-0 verloren van Manchester United. Vorig seizoen reikte Ajax nog tot de halve finales in de Champions League.

Loting Europa League Ajax-Getafe

AZ-LASK

Wolverhampton Wanderers-Espanyol

Bayer Leverkusen-FC Porto

FC Kopenhagen-Celtic

APOEL-FC Basel

Cluj-Sevilla

Olympiacos-Arsenal

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Internazionale

Eintracht Frankfurt-Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmö FF

AS Roma-AA Gent

Rangers FC-Braga

AZ wacht tweeluik met LASK

AZ werd bij de loting gekoppeld aan LASK. De Oostenrijkers zaten in de groepsfase nog in een poule met PSV en bleven in beide ontmoetingen met de Eindhovenaren ongeslagen. LASK won het thuisduel met 4-1 en in het Philips Stadion bleef het 0-0. Mede door die resultaten strandde PSV in de groepsfase.

AZ voegde zich bij de laatste 32 ploegen in de Europa League door als tweede te eindigen in een groep met Manchester United, Partizan FK en FC Astana. De Alkmaarders beginnen het tweeluik met LASK met een thuiswedstrijd.

Naast AZ en PSV deed Feyenoord mee aan de groepsfase in de Europa League. De Rotterdammers maakten tot de laatste speelronde kans op overwintering, maar eindigden uiteindelijk als laatste in een groep met FC Porto, Rangers en Young Boys.

Ajax en AZ zaten in de koker bij de loting voor de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Bosz met Leverkusen tegen FC Porto

Peter Bosz en Bayer Leverkusen nemen het in de zestiende finales op tegen FC Porto, de winnaar van de groep met Feyenoord. De Bundesliga-club eindigde net als Ajax als derde in de groepsfase van de Champions League.

Bas Dost speelt met Eintracht Frankfurt een tweeluik met Red Bull Salzburg, Wout Weghorst en VfL Wolfsburg treffen het Zweedse Malmö FF en Stefan de Vrij wacht met Internazionale een krachtmeting met het Ludogorets van oud-Ajacied Jody Lukoki.

De Belgische clubs troffen het niet bij de loting. KAA Gent werd gekoppeld aan het AS Roma van Justin Kluivert en Ruud Vormer en Club Brugge moeten zien af te rekenen met Manchester United. Arsenal, de verliezend finalist van vorig seizoen, speelt tegen Olympiacos.

De heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League worden op donderdag 20 februari gespeeld. De returns volgen een week later. Er komt sowieso een nieuwe winnaar, want titelverdediger Chelsea speelt in de Champions League.