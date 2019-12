FC Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zaterdag kreeg in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De KNVB heeft de kaart maandag geseponeerd. Trainer Danny Buijs moet wel één wedstrijd aan zich voorbij laten gaan

Zeefuik werd in Den Haag kort voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Joey Kooij. Die trok de kaart nadat hij op advies van VAR Richard Martens de beelden terugkeek.

Zeefuik kreeg zijn kaart na een vermeende elleboogstoot aan ADO-speler Aaron Meijers. Volgens de aanklager betaald voetbal van de KNVB is er "niet wettig en overtuigend bewezen" dat Zeefuik een opzettelijke overtreding beging in een luchtduel.

Trainer Buijs was ook na afloop woest op scheidsrechter Kooij. "Ik kijk door een gekleurde bril, maar voor mij is dit geen rood", zei Buijs bij FOX Sports. "Ik zie dat Zeefuik alleen naar de bal kijkt, hij geeft niet bewust een elleboog. Als ik dit zie, vind ik het zeer opmerkelijk dat er een rode kaart is gegeven."

Buijs wel een duel geschorst na rode kaart

Buijs gaf tijdens de wedstrijd ook al herhaaldelijk commentaar op de leiding en kreeg in de slotfase een rode kaart van Kooij. De coach moet daardoor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van donderdag in de TOTO KNVB Beker aan zich voorbij laten gaan. Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt dan de honneurs waar.

Met tien man en zonder hoofdtrainer op de bank hield Groningen nog wel stand tegen ADO Den Haag. Na de rode kaart voor Zeefuik werd er niet meer gescoord, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1.

Groningen staat op de tiende plek in de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' sluit het kalenderjaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.