Manchester City wacht in de achtste finales van de Champions League een krachtmeting met Real Madrid. Titelverdediger Liverpool treft Atlético Madrid, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon maandag uit.

De andere affiches in de achtste finales zijn Bayern München-Chelsea, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, Atalanta-Valencia, Juventus-Olympique Lyon, RB Leipzig-Tottenham Hotspur en FC Barcelona-Napoli.

Manchester City, dat de laatste jaren de verwachtingen in de Champions League niet waarmaakte, heeft het met Real als tegenstander slecht getroffen. De 'Koninklijke' won het miljoenenbal dit decennium al vier keer (2014, 2016, 2017 en 2018). In het seizoen 2015/2016 was Real in de halve finales over twee duels te sterk voor City.

Liverpool heeft een slechte onderlinge balans in ontmoetingen met Atlético Madrid. 'The Reds' wonnen slechts een van hun laatste vier wedstrijden tegen de Madrilenen. De twee ploegen troffen elkaar één keer eerder in de knock-outfase van een Europees toernooi en toen won Atlético (halve finales Europa League in 2010).

Het treffen tussen Bayern en Chelsea is een herhaling van de Champions League-finale van 2012 in München. De 'Blues' waren toen na strafschoppen - na reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-1 - te sterk voor de ploeg van Arjen Robben.

De achtstefinaleduels in de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Nog acht Nederlanders over in Champions League

Met Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool) Marten de Roon, Hans Hateboer (beiden Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Kenny Tete (Olympique Lyon) en Jasper Cillessen (Valencia) zitten er nog acht Nederlanders in het toernooi die in actie kunnen komen. Memphis Depay (Lyon) liep zondag een zware knieblessure op en zal dit seizoen geen duels meer spelen.

Ajax slaagde er niet in zich bij de laatste zestien ploegen in de Champions League te voegen. De halvefinalist van vorig seizoen pakte weliswaar tien punten in groep H, maar poulewinnaar Valencia en nummer twee Chelsea veroverden een punt meer. Daardoor is Ajax veroordeeld tot de Europa League, waar ook AZ in uitkomt.

De heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League worden op 18, 19, 25 en 26 februari gespeeld. De returns volgen op 10, 11, 17 en 18 maart.

De Champions League-finale wordt op zaterdag 30 mei in Istanboel gespeeld. Liverpool won het miljoenenbal vorig seizoen door Tottenham Hotspur in de finale in Madrid met 2-0 te verslaan.