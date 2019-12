In het Zwitserse Nyon is maandagmiddag geloot voor de knock-outfase van de Champions League. Vanaf 13.00 uur volgt de loting voor de zestiende finales van de Europa League (13.00 uur) met Ajax en AZ zitten in de koker. Volg alle verrichtingen in ons liveblog.





13.00 uur Goedemiddag en welkom in het liveblog van de loting van de Champions en Europa League. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de verrichtingen in het Zwitserse Nyon, waar Ajax en AZ gekoppeld worden aan een tegenstander in de knock-outfase van de Europa League. Twee Nederlandse onderonsjes in CL

Twee Nederlandse onderonsjes liggen in het verschiet in de achtste finales van de Champions League. Marten de Roon en Hans Hateboer treffen met debutant Atalanta het Valencia van Jasper Cillessen. Het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete gaat de confrontatie aan met Matthijs de Ligts Juventus. Memphis zal in dat duel niet in actie komen, want hij scheurde gisteren zijn voorste kruisband in zijn linkerknie. Vier keer eerder namen Real Madrid en Manchester City het tegen elkaar op in de Champions League. De meest memorabele tweeluik was in de halve finales van de editie van 2016. Door een eigen doelpunt van Fernandinho stootte Real door naar de finale, waarin het te sterk was voor stadgenoot Atlético Madrid. Dit zijn de wedstrijden in de achtste finales van de Champions League:



Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern München

Olympique Lyon-Juventus

Tottenham Hotspur-RB Leipzig

Napoli-FC Barcelona Napoli-FC Barcelona is de laatste wedstrijd die uit de loting rolt. Tottenham Hotspur gaat een robbertje uitvechten met RB Leipzig. Het Olympique Lyon van Kenny Tete en de geblesseerde Memphis Depay treft het Juventus van Matthijs de Ligt. Chelsea, de nummer twee in de groep van Ajax, maakt zich op voor een kraker tegen Bayern München. Titelhouder Liverpool, met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de gelederen, loot Atlético Madrid. Marten de Roon en Hans Hateboer worden met Atalanta gekoppeld aan Valencia, de beul van Ajax. Een heuse kraker in de achtste finales: Real Madrid speelt tegen Manchester City. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Borussia Dortmund. De loting staat op het punt van beginnen. Deze clubs gaan in de koker voor de loting van de achtste finales van de Champions League:



Groepshoofden: Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Juventus, Liverpool, FC Barcelona, RB Leipzig en Valencia.



Runners-up: Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atalanta, Atlético Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Olympique Lyon en Chelsea. Hamit Altintop, oud-speler van onder meer Bayern München en Real Madrid, gaat samen met Kelly Smith, Engels international, de loting verrichten in Nyon. Lotingmeester Giorgio Marchetti spreekt de zaal nog even toe over het lotingreglement van de UEFA. Het geduld wordt weer eens op de proef gesteld bij de loting. Dit zijn de speeldata van de achtste finales van de Champions League.



Heenwedstrijden:

Dinsdag 18, woensdag 19, dinsdag 25 en woensdag 26 februari 2020



Returns:

Dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 17 en woensdag 18 maart 2020

De lotingbijeenkomst in het Zwitserse Nyon is begonnen. De spreekstalmeester van dienst legt nog even uit hoe de loting in zijn werk gaat. Hier draait het allemaal om in de Champions League: de cup met de grote oren. Deze Nederlandse spelers zitten nog in het Champions League-toernooi:



Marten de Roon (Atalanta)

Hans Hateboer (Atalanta)

Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Memphis Depay (Olympique Lyon)

Kenny Tete (Olympique Lyon)

Jasper Cillessen (Valencia) Hoe gaat de loting van de Champions League in zijn werk?



De groepswinnaar worden gekoppeld aan de runner-ups;

De clubs uit dezelfde poule kunnen elkaar niet treffen;

Ook clubs uit hetzelfde land kunnen niet aan elkaar geloot worden. Grootste verrassing: Atalanta van De Roon en Hateboer

De grootste verrassing in het deelnemersveld van de achtste finales van de Champions League is het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer. De internationals voltooiden een fraaie inhaalrace, want na drie duels in de groepsfase stond de teller nog op drie punten. In een onderlinge confrontatie met concurrent Shakthar Donetsk greep de Italiaanse debutant een ticket voor de laatste zestien. Nog een uur tot de loting van de achtste finales van de Champions League. Welke topaffiches rollen uit de koker in het Zwitserse Nyon? Ajax en AZ beginnen na de winterstop aan de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers hebben een geplaatste status, de Alkmaarders niet. Een overzicht van de clubs die Ajax en AZ vandaag bij de loting kunnen treffen.



Mogelijke tegenstanders Ajax: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Club Brugge, APOEL, FC Kopenhagen, Getafe, Sporting CP, CFR Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Ludogorets, VfL Wolfsburg, AS Roma en Wolverhampton Wanderers.



Mogelijke tegenstanders AZ: Sevilla, Malmö FF, FC Basel, LASK, Celtic, Arsenal, FC Porto, Espanyol, KAA Gent, Istanboel Basaksehir, SC Braga, Red Bull Salzburg, Internazionale en Benfica.