Miljoenenaankopen renderen niet, het Europese avontuur mislukt, de landstitel wordt verspeeld en Ajax en AZ raken uit zicht. De chronologie van PSV's rampjaar 2019, dat maandag tot het ontslag van trainer Mark van Bommel leidde.

20 januari 2019: Geklopt door een oude Deense spits

De trotse winterkampioen PSV staat met 0-2 voor bij FC Emmen als - met nog tien minuten te gaan - de oude, bijna versleten Deense spits Niklas Pedersen de aansluitingstreffer maakt. Plots is er paniek bij PSV, zeker als zelfs Emmen-doelman Dennis Telgenkamp in de extra tijd mee naar voren gaat. De keeper mist de bal, maar achter hem is het weer Pedersen, die met de 2-2 voor sensatie aan de Oude Meerdijk zorgt.

Er lijkt na het puntenverlies in de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2019 nog weinig aan de hand bij koploper PSV, maar niets is minder waar. Na een bijna vlekkeloze eerste seizoenshelft onder Van Bommel is de ploeg haar onaantastbaarheid kwijt. Ook tegen FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord wordt gelijkgespeeld.

Niklas Pedersen kopt vlak voor tijd de 2-2 binnen. (Foto: Pro Shots)

31 maart 2019: Angstig tegen tiental Ajax

Ajax beleeft meer rampzalige minuten in 2019, maar die in de topper tegen PSV blijft zonder gevolgen. Verdediger Noussair Mazraoui krijgt rood en uit de daaropvolgende vrije trap kopt Luuk de Jong de 1-1 binnen. Er is nog meer dan een half uur te spelen in de Johan Cruijff ArenA. PSV kan de genadeklap in de titelstrijd uitdelen door te winnen en het gat met Ajax tot acht punten te vergroten, maar het tegenovergestelde gebeurt.

De angstige ploeg van Van Bommel drukt met een man meer niet door, waarna Daniel Schwaab met een onnodige tackle David Neres onderuithaalt in het strafschopgebied. Dusan Tadic benut de strafschop namens Ajax, dat wint en weer in de titel gelooft. In de weken die volgen, komt het ploeterende PSV niet langs Vitesse (3-3) en wordt verloren van AZ (1-0), terwijl het ontketende Ajax kampioen wordt.

De overtreding van Daniel Schwaab op David Neres. (Foto: Pro Shots)

28 juni 2019: 15 miljoen voor twee Eredivisie-doelpunten

Er wordt niet getwijfeld aan zijn talent, maar achter het rendement van Bruma staat wel een groot vraagteken als PSV hem als de grootste zomeraankoop presenteert. Bij RB Leipzig, Real Sociedad, Sporting CP en Galatasaray was de Portugese international, voor wie maximaal 15 miljoen euro wordt betaald, geen goalgetter, en dat blijkt hij ook in zijn eerste maanden bij PSV (twee Eredivisie-goals) niet te zijn.

Ondertussen zitten de grote defensieve aankoop Timo Baumgartl (10 miljoen euro) en Olivier Boscagli (2 miljoen euro) vooral op de bank, zit huurling Toni Lato op de tribune en maakt de nieuwe spits Konstantinos Mitroglou alleen indruk met zijn baard. Het vertrek van Luuk de Jong, Hirving Lozano en Angeliño wordt daarmee niet opgevangen door technisch directeur John de Jong. Laat staan dat de selectie beter is geworden, zoals Van Bommel aan het begin van het seizoen zegt.

Bruma wordt gewisseld voor Ritsu Doan, een aankoop voor wie PSV ruim 7 miljoen euro betaalt. (Foto: Pro Shots)

24 juli 2019: Tribuneklant Afellay krijgt aanvoerdersband

Het is de vraag of hij ooit nog zijn niveau haalt. Ibrahim Afellay heeft al bijna twee jaar geen wedstrijd gespeeld en is de dertig al lang gepasseerd, maar dat weerhoudt Van Bommel er niet van het teruggekeerde kind van de club tot aanvoerder uit te roepen. De pas 22-jarige Pablo Rosario moet nog wel even de band dragen, tot de 33-jarige tribune- en bankzitter Afellay weer wedstrijdfit is. Althans, dat denkt Van Bommel.

Na vier maanden is Afellay pas fit genoeg mee te spelen, maar meer dan tien minuutjes tegen Fortuna Sittard wordt het niet. De keuze voor Rosario als (reserve)captain lijkt ook verkeerd uit te pakken. De middenvelder heeft door een vormcrisis al de handen vol aan zichzelf en is verre van de leider die Van Bommel vroeger zelf was en nu graag in het veld bij PSV zou zien. Eind november krijgt daarom Denzel Dumfries de band.

Ibrahim Afellay na zijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

30 juli 2019: 'Wedstrijd van het jaar' gaat verloren

Als nummer twee van de Eredivisie moet PSV drie ronden overleven om de Champions League te bereiken, maar bij de eerste horde gaat het al mis. Na een 3-2-overwinning in de heenwedstrijd tegen FC Basel faalt PSV in de return, die naar goed gebruik in de voorronde van de Champions League opgepompt is tot de 'wedstrijd van het jaar'. Door een winnende goal van Ricky van Wolfswinkel zegevieren de Zwitsers met 2-1. De ploeg van Van Bommel kan een streep door de Champions League zetten, en de clubleiding door tientallen miljoenen euro's.

Teleurstelling bij PSV, dat wordt uitgeschakeld door FC Basel. (Foto Pro Shots)

27 oktober 2019: Blessures voor 'Mbappé en Neymar'

Dat de aankopen niet leveren, is in de eerste weken van het seizoen nog geen onoverkomelijk probleem voor Van Bommel, want de jeugd presteert wel. En hoe. De twintigjarige Donyell Malen scoort vijf keer tegen Vitesse, Steven Bergwijn is voorin een stabiele factor en Mohamed Ihattaren breekt door.

Het is daarom niet verwonderlijk dat PSV instort op het moment dat die drie wegvallen door blessures. AZ wint met 0-4 in het Philips Stadion en dat is het begin van een reeks dramatische resultaten voor PSV. "Maar dat is verklaarbaar", zegt Van Bommel na de afgang tegen AZ. "Haal Neymar en Mbappé weg bij Paris Saint-Germain en het wordt ook daar minder."

Myron Boadu scoort twee keer voor AZ, dat met met 0-4 wint in Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

10 november 2019: 'Derde keeper' Zoet mag niet in beeld komen

Het is een apart tafereel: Jeroen Zoet die tijdens de eerste helft van Willem II-PSV door het stadion in Tilburg slentert. Van Bommel had de gepasseerde keeper geadviseerd niet op de reservebank te gaan zitten, want dat zou voor discussie en speculatie kunnen zorgen als hij na een doelpunt in beeld zou komen. Maar dat heeft een averechts effect. Een rel is geboren.

De keeper zelf, bezig aan zijn zevende seizoen in de hoofdmacht van PSV, snapt er ondertussen niets van dat hij pas in Tilburg hoort dat Lars Unnerstall én Robbin Ruiter hem in de hiërarchie voorbij zijn. Van Bommel noemt dat een dag later een communicatiefout en biedt zijn excuses aan. Met Unnerstall op doel gaat het trouwens niet veel beter: Willem II wint met 2-1 en in de weken daarna houdt de crisis aan.

Jeroen Zoet moet wel een warming-up doen voor het uitduel met Willem II, maar mag daarna niet plaatsnemen in de dug-out. (Foto: Pro Shots)

28 november 2019: Geen excuses voor afgang in Lissabon

'Neymar en Mbappé' zijn weer fit. Met Malen en Bergwijn en ook Ihattaren in de basis pakt PSV tegen Heerenveen eindelijk weer eens drie punten. Einde crisis? Nee, want vier dagen later beleeft PSV een van de pijnlijkste avonden uit de clubgeschiedenis. Sporting CP walst met 4-0 over de ploeg van Van Bommel heen en bezegelt zo de uitschakeling van de Eindhovenaren in de Europa League. En dat met opnieuw Malen, Bergwijn en Ihattaren in de basis en de door Van Bommel verkozen Unnerstall op doel. De excuses zijn op.

Vreugde bij Sporting CP dat PSV met 4-0 vernedert. (Foto: Pro Shots)

15 december 2019: Genadeklap in De Kuip

PSV heeft maar twee keer gewonnen in elf wedstrijden als de ploeg van Van Bommel naar De Kuip afreist voor de kraker - door het verval van PSV is AZ-Ajax de topper van de dag - tegen Feyenoord. Het krediet is bijna op, zelfs voor clubicoon Van Bommel, die voorbestemd leek om ook als trainer succesvol te zijn bij PSV. Het 3-1-verlies tegen Feyenoord blijkt de spreekwoordelijke druppel.

"Het verval is te groot en PSV-onwaardig", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands een dag later in het bericht waarin PSV het ontslag van Van Bommel wereldkundig maakt. "We hebben er met z'n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt."