Door het ontslag van Mark van Bommel bij PSV zijn er dit seizoen inmiddels vijf Eredivisie-trainers vertrokken. De laatste keer dat vijf clubs voor de winterstop van coach wisselden, was twaalf jaar geleden.

PSV maakte maandagochtend - daags na de met 3-1 verloren topper tegen Feyenoord - bekend dat Van Bommel is ontslagen. De druk op de coach was flink toegenomen door de teleurstellende resultaten van de Eindhovenaren, die slechts twee van de laatste twaalf officiële duels wonnen.

Naast Van Bommel werd Robert Maaskant (VVV-Venlo) in de eerste helft van dit seizoen ontslagen, terwijl Jaap Stam (Feyenoord), Alfons Groenendijk (ADO Den Haag) en Leonid Slutsky (Vitesse) er zelf voor kozen om vanwege de teleurstellende resultaten op te stappen.

De laatste keer dat vijf trainers voor de winterstop waren vertrokken, was in het seizoen 2007/2008, al had dat niet volledig met de sportieve prestaties te maken. Henk ten Cate verruilde Ajax in oktober 2007 voor Chelsea en Ronald Koeman besloot PSV te verlaten voor een avontuur bij Valencia.

Vertrokken Eredivisie-trainers Jaap Stam (Feyenoord)

Robert Maaskant (VVV-Venlo)

Alfons Groenendijk (ADO Den Haag)

Leonid Slutsky (Vitesse)

Mark van Bommel (PSV)

Drie jaar geleden haalde iedereen de Kerst

In het seizoen 2007/2008 vertrokken drie trainers vanwege de teleurstellende resultaten. Dennis van Wijk leverde zijn contract bij Willem II in, Gert Aandewiel werd ontslagen bij Sparta en Ruud Brood kreeg bij Heracles Almelo zijn congé.

In het seizoen 2016/2017 haalden juist alle trainers de Kerst. Zeljko Petrovic moest in februari 2017 overigens alsnog vertrekken en ook Hans de Koning (Go Ahead Eagles), Peter Hyballa (NEC) en Yannis Anastasiou (Roda JC) maakten het seizoen niet vol.

Het is nog niet bekend wie Van Bommel opvolgt bij PSV. De geplaagde ploeg, die al werd uitgeschakeld in de Europa League, staat op dit moment op de vierde plek in de Eredivisie met een achterstand van tien punten op koploper Ajax en nummer twee AZ.

