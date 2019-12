Hij miste drie flinke kansen, maar Myron Boadu liet zich zondag niet uit het veld slaan in de topper tussen AZ en Ajax. In de laatste minuut kopte de jonge spits de winnende treffer binnen, waardoor zijn ploeg in punten gelijkstaat met de koploper uit Amsterdam.

"Je moet het moment afwachten in dit soort wedstrijden", zei Boadu na de wedstrijd in het AFAS Stadion. "Het is niet zo dat je steeds aan de bal komt en gevaarlijk kan worden, zoals normaal."

Juist aan dat aspect besteedde trainer Arne Slot veel aandacht in aanloop naar de topper. "Het mentale deel is ook heel belangrijk, zeker als je tegen Ajax speelt", zei Slot.

"Dan zijn er ook fases in de wedstrijd waarin je minder bent. Dat zijn we bij AZ niet gewend het afgelopen half jaar, omdat we bijna altijd de bal hebben."

Slot sprak daar voor de topper uitgebreid over met zijn spits en ook tijdens de wedstrijd riep hij Boadu bij zich voor instructies. "Myron vindt het lastig als hij vrij lange tijd niet in het spel voorkomt. We wisten van tevoren dat Ajax in delen van de wedstrijd beter zou zijn, maar dat moesten we ook als een kans zien. Want als Ajax aan het aanvallen is, dan geven ze heel veel ruimte weg."

AZ-trainer Arne Slot geeft instructies tijdens de topper tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Boadu hoefde tegen Ajax nauwelijks mee te verdedigen

Slot paste er zelfs zijn tactiek op aan om de snelle Boadu zo vaak mogelijk gevaarlijk te kunnen laten worden. "Hij was vrijwel geheel ontlast van verdedigende taken. Steeds als Ajax de bal had, moest hij aanvallend positie kiezen."

De achttienjarige Boadu kreeg al vroeg in de wedstrijd zijn eerste grote kans, toen Calvin Stengs hem alleen op Ajax-doelman André Onana afstuurde. Door een matige aanname maakte Boadu het zichzelf lastig en onder druk van verdediger Lisandro Martínez schoot bij naast.

Later omspeelde hij knap Edson Álvarez en schoot hij vanuit een moeilijke hoek naast. Na rust kwam Boadu voor de derde keer in kansrijke positie, maar struikelde hij half in het strafschopgebied.

Toch overwoog Slot niet om zijn spits te wisselen na zijn gemiste kansen. "Hij is een waanzinnig goede speler. Boadu kan elk moment een goal maken, dat heeft hij wel bewezen."

Dat Boadu met het hoofd wel wist te scoren, verraste Slot wel. "Als ik vooraf een lijstje zou hebben moeten maken met spelers die koppend kunnen scoren uit een hoekschop, dan had Boadu zeker niet bovenaan gestaan. Gelukkig heeft hij mijn ongelijk bewezen."

Myron Boadu kopt in de slotminuut de winnende treffer binnen. (Foto: Pro Shots)

Boadu: 'Natuurlijk zal iedereen nu rekening met ons houden'

Door de winnende treffer van de geboren Amsterdammer Boadu staat AZ halverwege de competitie alleen nog op doelsaldo onder Ajax. "Ik denk dat iedereen nu wel rekening met ons zal houden", blikte de spits vooruit op de titelstrijd. "Maar Ajax is natuurlijk een fantastische club, ze hebben een heel goed team."

"Maar ik wil niet te ver vooruitkijken. We bekijken het gewoon per wedstrijd, want stel we verliezen volgende week, dan is het allemaal weer weg."

Boadu speelt woensdag met AZ thuis tegen de amateurs van Groene Ster in de TOTO KNVB Beker. Zaterdag sluit de ploeg van Slot de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

