Michael van Praag treedt maandag officieel af als voorzitter van de KNVB. De Amsterdammer, die wordt opgevolgd door Just Spee, is blij dat hij na elf jaar weer vrijuit zijn mening kan verkondigen.

Van Praag trad in 2008 aan als voorzitter van de KNVB en hield het liefst drie termijnen vol. De voormalige voorzitter van Ajax werd daarom vaak verweten dat hij te lang op zijn positie bleef zitten en dat heeft hem behoorlijk geïrriteerd.

"Het krenkt mij zeer dat ik word versleten als plucheplakker", zegt de afzwaaiende Van Praag in een interview met de Volkskrant. "Altijd heb ik geprobeerd belangen te behartigen. Ik heb ook weleens gedacht aan stoppen, maar als ik de bokkenpruik opzet, is dat voor de KNVB niet goed."

"Wat een verschrikkelijke kerel, zeggen ze dan. Het is niet in het belang van de KNVB om boos te worden en op te stappen. Dan is de KNVB zijn invloed kwijt. Als voorzitter kon ik niet altijd mijn mening geven, dus het voelt als een bevrijding dat dat binnenkort weer kan."

'Er zijn veel mensen beschadigd'

Van Praag maakte als voorzitter hoogte- en dieptepunten mee. Oranje bereikte in 2010 de WK-finale en presteerde ook vier jaar later op het WK uitstekend met een derde plek, maar Nederland miste ook twee eindtoernooien, versleet meerdere bondscoaches en de laatste jaren was het bestuurlijk behoorlijk onrustig bij de KNVB.

Directeur Bert van Oostveen vertrok in 2016 bij de voetbalbond, maar de Eredivisie-clubs zagen de aanstelling van zijn beoogde opvolger Gijs de Jong niet zitten en verloren ook het vertrouwen in de leden van de raad van commissarissen, die opstapten. Daarnaast besloot de bekritiseerde Hans van Breukelen een jaar na zijn aanstelling als technisch directeur zijn functie neer te leggen.

"Er zijn veel mensen beschadigd in die tijd", vindt Van Praag. "Johan Lokhorst, Van Oostveen, Van Breukelen. Gelukkig heb ik De Jong kunnen overhalen om te blijven, want hij wilde weg. Hij is een fantastische secretaris-generaal."