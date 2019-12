PSV heeft maandag trainer Mark van Bommel ontslagen vanwege de aanhoudende slechte resultaten. De Brabanders, die zondag met 3-1 verloren van Feyenoord, zijn afgezakt naar de vierde plaats in de Eredivisie.

"Het verval is te groot en PSV-onwaardig", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands op de website van PSV. "De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces eromheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief."

Gerbrands meldt dat het clubbelang vooropstaat in de beslissing om Van Bommel te ontslaan. "We zijn een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met zijn allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt."

PSV zal later op maandag een tijdelijke opvolger van Van Bommel presenteren. De club speelt woensdag tegen GVVV in de KNVB-beker, op zaterdag sluit PSV de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

PSV won slechts twee van laatste elf duels

Het is voor het eerst in zeven jaar dat PSV een trainer ontslaat. Fred Rutten was in maart 2012 de laatste coach die voortijdig moest vertrekken.

De 42-jarige Van Bommel, die in de zomer van 2018 Phillip Cocu opvolgde, was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van PSV. De clubicoon, die als speler vier landstitels pakte met PSV, won als trainer geen enkele prijs.

PSV begon onder Van Bommel nog wel zeer sterk aan het seizoen 2018/2019 met dertien zeges op rij in de Eredivisie, maar dit jaar werden de resultaten steeds minder. Van de laatste elf duels werden er slechts twee gewonnen.

Mark van Bommel tijdens de 3-1-nederlaag van PSV zondag in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Tweede plaats is uit zicht

Na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League door Sporting CP (4-0) stelde Gerbrands de doelstelling naar beneden bij. De tweede plaats en het winnen van de beker waren het nieuwe doel.

Ook die tweede plaats is inmiddels uit zicht. Na de nederlaag van zondag in De Kuip staat PSV vierde met elf punten achterstand op koploper Ajax en nummer twee AZ, waardoor Gerbrands zich genoodzaakt zag in te grijpen.

Het persmoment waarbij PSV meer duidelijkheid zal geven over de opvolging van Van Bommel begint maandag om 12.30 uur.



