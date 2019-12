Interim-manager Duncan Ferguson van Everton benadrukt dat hij geen problemen heeft met spits Moise Kean na zijn bijzonder korte invalbeurt van zondag in de uitwedstrijd tegen Manchester United (1-1).

Kean kwam twintig minuten voor tijd bij een 0-1-voorsprong van Everton het veld in voor Bernard. Ruim tien minuten na de gelijkmaker van Mason Greenwood besloot Ferguson de Italiaanse aanvaller, die niet geblesseerd was, weer te wisselen.

"Dat was niet vanwege het spel van Kean. Ik wilde gewoon iemand wisselen om wat tijd te pakken", verklaarde Ferguson zijn keuze in gesprek met Sky Sports. "Ik heb heel veel aanvallers op de bank zitten. Daarom besloot ik Kean eruit te halen."

De Everton-coach wisselde bij zijn tactische ingreep geen woord met de negentienjarige Kean, die met gebogen hoofd direct richting de catacomben liep en de kleedkamers opzocht.

Het was een nieuwe domper voor de spits, die afgelopen zomer voor zo'n 30 miljoen euro de overstap maakte van Juventus en nog niet kan overtuigen bij Everton. Hij speelde inmiddels veertien officiële duels dit seizoen en kwam nog niet tot scoren.

Moise Kean loopt met gebogen hoofd richting de catacomben. (Foto: Pro Shots)

Ferguson dolblij met punt op Old Trafford

Everton sleepte nog wel een punt uit het vuur tegen United en lijkt de weg naar boven definitief te hebben ingezet. Onder Ferguson, die begin december de ontslagen Marco Silva opvolgde, won Everton vorige week al met 3-1 van Chelsea.

"Het spel van de jongens tegen United was ongelooflijk goed", zei een trotse Ferguson. "Natuurlijk stonden we lang op voorsprong, maar ik kan niet klagen over dit punt. De groep heeft het fantastisch gedaan."

"United speelde erg sterk de tweede helft, maar wij waren ook goed in de omschakeling. Als de laatste pass wat vaker goed was geweest hadden we vaker kunnen scoren. Maar ik vind het echt waanzinnig wat de jongens hebben laten zien."

Everton bezet door het gelijkspel in Manchester de zestiende plek in de Premier League met achttien punten. De ploeg van Ferguson speelt dit kalenderjaar nog tegen Arsenal, Burnley en Newcastle United.

