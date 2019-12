Erwin Koeman is al na tien maanden ontslagen als bondscoach van Oman. De Nederlander moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten op de Golf Cup, het toernooi voor landen uit het Midden-Oosten dat onlangs werd gehouden.

Titelverdediger Oman won in de groepsfase van de Golf Cup slechts een van de drie wedstrijden - alleen Koeweit werd verslagen - en eindigde op de derde plek. Dat was niet goed genoeg om de halve finales te halen.

De 58-jarige Koeman werd in februari dit jaar aangesteld bij Oman als opvolger van wijlen Pim Verbeek en beschikte nog over een contract tot medio 2021. Het was zijn tweede klus als bondscoach, nadat Koeman eerder van 2008 tot 2010 voor de groep van Hongarije stond.

Voor zijn vertrek naar Oman was Koeman interim-trainer van Fenerbahçe. De Groninger fungeerde eerder als hoofdcoach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven en hij was de rechterhand van broer Ronald Koeman bij Southampton en Everton.

Het is de tweede keer in twee weken tijd dat een Nederlander moet stoppen als bondscoach. Bert van Marwijk werd begin december ontslagen als keuzeheer van de Verenigde Arabische Emiraten.

De Omaanse voetbalbond laat in een reactie aan het nationale persbureau weten dat, ondanks het ontslag van Koeman, de rest van de technische staf mag aanblijven tot er een nieuwe bondscoach is gevonden.