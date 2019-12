Dani de Wit denkt dat hij dit seizoen met AZ een serieuze gooi naar de landstitel kan doen. De aanvallende middenvelder won zondag met 1-0 van Ajax, de club die hem afgelopen zomer verkocht.

Door die overwinning staan de Alkmaarders met 41 punten naast koploper Ajax, dat alleen nog een beter doelsaldo heeft. "Dat we dit presteren, is ontzettend knap", zegt De Wit tegen NUsport. "We hebben de hele top drie al verslagen. Dan mag je jezelf wel een serieuze titelkandidaat noemen."

Maar De Wit wees er ook meteen op dat het seizoen pas halverwege is. "We moeten dit wel zien door te trekken en keihard blijven werken. Anders kan het zomaar wegzakken en dat is niet de bedoeling."

De 21-jarige De Wit speelde zondag voor het eerst tegen Ajax, de club waarvoor hij sinds 2006 in de jeugd speelde. "Dat was bijzonder, want doordat ik zo lang in Amsterdam gespeeld heb, ken ik natuurlijk iedereen."

"Maar ik was ook extra gebrand om te winnen. Ik wilde heel graag een goede wedstrijd spelen om mezelf te laten zien. Dat is gebeurd, top. Vandaag waren wij gelukkig de betere."

119 AZ in slotfase langs Ajax: 'Wind speelde rol bij goal Boadu'

'We zijn nog steeds topfit'

Met de zege op Ajax sloot AZ een zware week af. Donderdagavond verloor de ploeg nog in de Europa League met 4-0 van Manchester United.

"Dat was natuurlijk jammer, al vond ik de uitslag wat geflatteerd", keek De Wit terug. "Maar desondanks zitten we in een goede flow, we winnen bijna alles. Dat moeten we zien vast te houden."

De Wit voelde geen vermoeidheid na de wedstrijd op Old Trafford. "We hebben dit seizoen al dertig wedstrijden gespeeld, maar we zijn nog steeds topfit. Dat is belangrijk, want we winnen door een doelpunt in de laatste minuut van Ajax."

Dani de Wit (links) viert de zege op Ajax met ploeggenoot Fredrik Midtsjø. (Foto: Pro Shots)

'Bij Ajax haken steeds meer spelers af'

Titelconcurrent Ajax zit bepaald niet in een goede flow. De Amsterdammers verloren driemaal op rij en misten in Alkmaar een half elftal door blessures.

"Er haken er steeds meer af", zei De Wit. "We hoorden vlak voor de wedstrijd opeens dat Daley Blind en Nicolás Tagliafico ook niet mee zouden doen. Je ziet toch dat alle wedstrijden die zij gespeeld hebben pijn gaan doen."

"Maar je weet ook dat Ajax een brede selectie heeft en dat ze heel veel goede spelers hebben. Daarom is het gewoon een groot compliment aan ons als je ziet hoe wij voor elke bal gaan en hoe we werken voor elkaar. Echt mooi om te zien."

De Wit speelt met AZ nog twee duels tot aan de winterstop: woensdag in Alkmaar tegen de amateurs van Groene Ster in de TOTO KNVB Beker en zaterdag uit tegen Sparta in de Eredivisie.

