Scheidsrechter Bas Nijhuis vindt niet dat hij een cruciale rol heeft vertolkt bij de topper tussen Feyenoord en PSV (3-1). De Rotterdammers kregen in dat duel twee strafschoppen en met name over de tweede was niet iedereen het eens.

Nijhuis erkende na afloop dat er discussie mogelijk was over zijn beslissing om de bal in de tweede helft voor de tweede keer op de stip te leggen. Dat deed hij nadat de bal tegen de arm van Nick Viergever was gekomen.

"Je kan van mening verschillen, dat hadden sommige spelers en dat mag", zei de arbiter bij FOX Sports. Volgens veel PSV'ers had Viergever zijn arm langs zijn lijf toen de bal van dichtbij tegen hem aan werd geschoten.

Nijhuis werd na zijn beslissing niet tegengesproken door VAR Dennis Higler, die geen beelden kon vinden waaruit bleek dat Nijhuis er naast zat. "Dennis zei dat bij een van de camera's die het beste beeld zou moeten geven het zicht geblokkeerd werd door een speler. Dan denk ik dat ik op het veld de beste positie heb."

Steven Berghuis was met drie doelpunten de grote man aan Rotterdamse zijde. (Foto: Pro Shots)

'Scoor er eerst zelfs maar eens twee'

Ook na het zien van de beelden bleef Nijhuis bij zijn standpunt. "De VAR moet hier gewoon vanaf blijven, de scheidsrechter laten fluiten en alleen ingrijpen als je bewijs hebt. En dat had hij niet, dan moet je er gewoon vanaf blijven."

Nijhuis vond bovendien dat het moment geen cruciale rol speelde in het verloop van de wedstrijd. "Waar hebben we het over? Het is de 3-0. Natuurlijk is het een belangrijk moment. Maar ik heb in het veld ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, dan praten we weer."

"We kunnen het allemaal wel op het bordje van de scheidsrechter leggen, maar ik denk dat het spel zoals het vandaag gespeeld is genoeg zegt, en dat we bij de spelers zelf moeten zijn, niet bij de scheidsrechter", besloot Nijhuis.

