Tom Beugelsdijk blijkt zaterdag het grootste deel van het duel van ADO Den Haag met FC Groningen (1-1) met een gebroken pols te hebben gespeeld. De verdediger wordt spoedig geopereerd.

Beugelsdijk heeft het gewricht op twee plaatsen gebroken, meldt zijn club zondag. Hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie, al was hij vanwege de rode kaart die hij in de slotfase opliep hoe dan ook al geschorst voor het uitduel van volgende week met Ajax.

De stopper raakte al vroeg geblesseerd, maar speelde ondanks zijn fysieke ongemak een grote rol bij de gelijkmaker van ADO. Beugelsdijk gaf de voorzet waaruit Tomas Necid voor 1-1 zorgde.

"Ik baal van deze vervelende blessure, maar ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te herstellen. Na de winterstop moét ik er weer staan om het team te helpen", zegt Beugelsdijk op de website van zijn club.

ADO Den Haag, dat volop strijdt tegen degradatie, hervat de competitie op zondag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

