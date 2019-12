Daley Blind zal komende week ook niet inzetbaar zijn in de laatste twee wedstrijden van Ajax in 2019. De verdediger zal verder onderzocht worden nadat hij afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met Valencia (0-1-nederlaag) last had van duizeligheid.

"Blind is vrijdagmiddag nader onderzocht", meldt Ajax zondag in een verklaring. "De komende dagen zal hij niet trainen en wordt hij verder onderzocht. Ajax en Blind wachten komende week de uitslagen af."

De 69-voudig international van Oranje kan woensdag niet meedoen in het uitduel met Telstar in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker en de thuiswedstrijd zondag tegen ADO Den Haag in de Eredivisie. Daarna hebben de Amsterdammers bijna een maand winterstop.

Blind zakte in de tweede helft van het duel Valencia even naar de grond vanwege de duizeligheid. Hij stond weer op en maakte de wedstrijd gewoon af. De verdediger sloeg het duel met AZ (1-0-nederlaag) zondag echter over.

"Hij heeft vrijdag gewoon getraind bij ons. Toen wist ik niet dat hij niet kon spelen, anders had ik dat toen wel gemeld", zei Ajax-trainer Erik ten Hag zondag op zijn persconferentie na het duel met AZ.

"Hij is niet fit en onder toezicht van onze medische staf. Verder weet ik niet wat er precies is gebeurd. Op dit moment zijn er onderzoeken gaande en ik weet niet waar de oorzaken precies liggen. Het is niets ernstigs, anders had ik het geweten."

240 Samenvatting Ajax-Valencia (0-1)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie