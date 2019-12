Perr Schuurs baalde zondag van zijn rol bij de winnende treffer van AZ tegen Ajax. Door de 1-0-zege van de Alkmaarders staan zij samen met Ajax bovenaan in de Eredivisie.

"Ik baal enorm natuurlijk", zei Schuurs na de wedstrijd in het AFAS Stadion, waar voor het eerst sinds het instorten van het dak afgelopen zomer weer gespeeld kon worden.

"Je moet scherp zijn tot de laatste seconde. Ik heb de goal nog niet teruggezien, dus verder kan ik er niet veel over zeggen", aldus de twintigjarige verdediger.

Bij een hoekschop van AZ stond Schuurs achter Myron Boadu, in plaats van tussen de spits en het doel in. Ondanks een lengteverschil van elf centimeter in het voordeel van de verdediger (1.91 om 1.80 meter) kon de spits bij de eerste paal vrij makkelijk raak koppen.

119 AZ in slotfase langs Ajax: 'Wind speelde rol bij goal Boadu'

Ajax mist veel geblesseerden

De topper tussen AZ en Ajax leek lange tijd in 0-0 te eindigen. Nadat AZ in de eerste helft iets dreigender was dan de Amsterdammers, was de wedstrijd na rust meer in evenwicht.

"Als je niet kan winnen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je niet verliest", zei Schuurs. "We missen vandaag een paar belangrijke spelers die veel kwaliteit hebben, maar dat mag geen excuus zijn."

Ajax miste in Alkmaar Daley Blind, Sergiño Dest, Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad, terwijl Nicolás Tagliafico alleen kort kon invallen.

Perr Schuurs stond in de basis door blessures bij onder anderen Daley Blind en Nicolas Tagliafico. (Foto: Pro Shots)

Schuurs: 'We zijn niet in paniek, helemaal niet'

De Amsterdammers snakken dan ook naar de winterstop, want de ploeg verloor al drie keer op rij. Bovendien werd er ook tegen Willem II (0-2) en Valencia (0-1) niet gescoord.

"Het is niet fijn als je drie keer op rij niet wint. Maar daarvoor hebben we gelukkig een hele reeks wedstrijden op rij wel gewonnen", zei Schuurs.

"We zijn niet in paniek, helemaal niet. We blijven rustig, want we weten wat we kunnen en dat we heel veel kwaliteit hebben."

Ajax speelt nog tweemaal tot aan de winterstop: woensdag voor de TOTO KNVB Beker tegen Telstar en zondag in de Eredivisie thuis tegen ADO Den Haag.

