Ajax-trainer Erik ten Hag vond dat zijn ploeg het zondag niet had verdiend om te verliezen van AZ. De Alkmaarders kaapten in de slotfase echter de zege weg: 1-0.

"Deze wedstrijd verdiende geen winnaar, maar áls die er was, dan hadden wij dat moeten zijn. Wij hadden namelijk de betere kansen", zei Ten Hag tegen FOX Sports.

Vlak voor tijd kopte Myron Boadu uit een hoekschop raak. Hij troefde daarbij Perr Schuurs af. "Dat was een onacceptabele fout", merkte Ten Hag op. "Perr moet daar voor zijn man komen. Het is heel zuur voor hem, want hij heeft uitstekend gespeeld. Dit was een fout met grote gevolgen."

De coach vond echter ook dat er voorin slordig met de kansen werd omgesprongen. Hij noemde onder meer schietkansen voor Donny van de Beek, Klaas-Jan Huntelaar en Joël Veltman. "Zeker die van Donny was echt een grote kans."

Ajax-spelers balen stevig van de nederlaag in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

'Ook met deze bezetting moeten we scoren'

Wel is duidelijk dat Ajax de geblesseerden David Neres en Quincy Promes mist. "Iedereen weet van onze problemen voorin", zei Ten Hag. "Maar ook met deze bezetting voorin moeten we gewoon scoren."

Dat er nu sprake is van crisis in Amsterdam ging Ten Hag dan ook te ver. "We hebben nog steeds een hele goede eerste seizoenshelft gespeeld. We moeten gewoon zorgen dat we snel fit worden en weer het elftal neer kunnen zetten dat we graag willen zien."

Door de zege heeft AZ nu evenveel punten als Ajax, dat op doelsaldo nog altijd koploper is. "Voor de Nederlandse competitie is dat leuk, maar voor ons is dit onnodig. Maar uiteindelijk komt niemand zonder kras aan de finish."

