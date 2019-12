Teun Koopmeiners was niet verrast dat AZ er zondagavond alsnog in slaagde om de topper tegen Ajax te winnen. Myron Boadu kopte in de laatste minuut uit een corner de winnende treffer binnen in Alkmaar, waar voor het eerst weer gevoetbald werd nadat het dak van het AFAS Stadion afgelopen zomer instortte.

"Het was misschien een 0-0-wedstrijd, maar beide ploegen kregen wel veel kansen. Ik had het gevoel dat er een team was dat een doelpunt zou maken. Fantastisch dat wij dat zijn", zei aanvoerder Koopmeiners in gesprek met FOX Sports.

Boadu kon in vrijstaande positie raak koppen uit een corner Fredrik Midtsjø en bezorgde AZ de dertiende overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot staat nu in gelijk puntenaantal met koploper Ajax, dat nog wel een beter doelsaldo heeft.

"We zijn misschien wel tot iets heel speciaals in staat, maar we zijn nog maar op de helft van het seizoen", bleef Koopmeiners bescheiden over de titelkansen van AZ. "Deze zege was in ieder geval een perfecte manier om thuis te komen. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel en je zag dat de ontlading groot was dat het doelpunt alsnog viel."

Er staat nog maar één speelronde op het programma dit kalenderjaar. AZ gaat zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam en Ajax neemt het zondag voor eigen publiek op tegen ADO Den Haag. De twee koplopers hebben negen punten meer dan nummer drie Willem II.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie