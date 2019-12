FC Utrecht heeft zondag in een aantrekkelijk duel gewonnen bij Heracles Almelo. De ploeg van trainer John van den Brom was op het Almelose kunstgras dankzij drie doelpunten na rust met 1-3 te sterk.

De thuisploeg kwam in het duel vol kansen nog wel op voorsprong via Orestis Kiomourtzoglou, maar Utrecht zette die achterstand na rust om in een voorsprong dankzij Bart Ramselaar (twee keer) en Gyrano Kerk.

Door de zege nestelt Utrecht zich met 29 punten tussen PSV en Feyenoord op de vijfde plaats in de Eredivisie. Heracles is met vier punten minder de nummer negen van de ranglijst.

Het was eigenlijk een klein wonder dat er maar vier keer gescoord werd in Almelo. Beide ploegen creëerden alleen al in de eerste helft een handvol kansen. Zo raakte Jean-Christophe Bahébeck namens Utrecht de paal en kopte Willem Janssen net naast.

Heracles Almelo kwam voor eigen publiek nog wel op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Utrecht zet achterstand na rust recht

Aan de overkant schoot Mauro Júnior net voorlangs en werd een intikker van spits Cyriel Dessers net voor de lijn weggehaald door Justin Hoogma. Vlak voor rust kwam de thuisploeg via Kiomourtzoglou op voorsprong. De Duitser zette zelf een tegenaanval op, waarna hij de bal terugkreeg van Mauro Júnior en doel trof.

De gelijkmaker kon gezien spelbeeld niet uitblijven en vlak na rust was het Ramselaar die daarvoor zorgde. De middenvelder draaide in het strafschopgebied knap weg van zijn tegenstander en ramde de bal in de verre hoek. Mauro Júnior herstelde snel daarna bijna de voorsprong, maar zijn vrije trap belandde op de paal.

Het was vervolgens Utrecht dat halverwege de tweede helft op voorsprong. Een voorzet van Mark van der Maarel kwam ietwat gelukkig voor de voeten van Kerk, die zich snel omdraaide en tegendraads raak schoot (1-2). Beide ploegen kregen ook daarna nog kansen op een treffer, maar pas in de slotfase viel het laatste doelpunt. Ramselaar schoot in een leeg doel raak, nadat doelman Janis Blaswich mee naar voren was gekomen.

