AZ staat dankzij een 1-0-zege in de topper tegen Ajax naast de Amsterdammers op de ranglijst. De ploeg van trainer Arne Slot won in Alkmaar door een late goal van spits Myron Boadu.

Boadu kopte in de negentigste minuut de enige treffer van het duel achter André Onana. Ajax behoudt de koppositie door een beter doelsaldo.

De kampioensschaal gaat dit seizoen vrijwel zeker naar een van de Noord-Hollandse clubs, want het gat met nummer drie Willem II bedraagt negen punten. PSV is door de 1-3-nederlaag tegen Feyenoord vierde met een punt minder dan de Tilburgers.

AZ-Ajax was de eerste wedstrijd in het AFAS Stadion in Alkmaar sinds begin augustus. Het stadion van AZ was de laatste maanden niet in gebruik, omdat tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte.

AZ kreeg al voor de dertiende keer in zeventien Eredivisie-duels geen doelpunt tegen. Doelman Marco Bizot hield voor de zevende competitiewedstrijd op rij de nul. De laatste tegentreffer (en nederlaag) van de ploeg van Arne Slot in de Eredivisie dateert van 19 oktober, toen Teun Koopmeiners in het thuisduel met sc Heerenveen met een eigen goal voor de 2-4-eindstand tekende.

Ajax kende een dramatische anderhalve week, met drie nederlagen en geen goals. De Amsterdammers verloren vorige week vrijdag in de Eredivisie met 0-2 van Willem II, waarna ze dinsdag door een 0-1-nederlaag tegen Valencia werden uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League.

Stand top Eredivisie 1. Ajax: 17-41 (+37)

2. AZ: 17-41 (+31)

3. Willem II: 17-32 (+5)

4. PSV: 17-31 (+16)

5. FC Utrecht: 17-29 (+9)

6. Feyenoord: 17-28 (+4)

Feller AZ krijgt beste kansen in eerste helft

AZ was zondag de fellere ploeg in de eerste helft en dat leverde de thuisploeg de betere kansen op. Ajax speelde door een zestal blessures - Daley Blind, Sergiño Dest, Quincy Promes, David Neres, Zakaria Labyad en Nicolas Tagliafico (die nog wel kort inviel) - met een sterk gewijzigd elftal en dat leidde soms tot fouten.

Zo kon Boadu alleen op het doel af na balverlies van Razvan Marin. Net op het moment dat Boadu wilde aanleggen, kreeg hij een klein zetje van Lisandro Martínez, waardoor hij naast schoot.

Kort daarvoor had Joël Veltman de eerste kans van Ajax in het zijnet geschoten. Dat zou lange tijd de enige echte mogelijkheid zijn voor de Amsterdammers.

Het agressievere AZ was via een geblokt schot van Jonas Svensson dreigend en Boadu miste nog een tweede grote kans. Nadat hij kinderlijk eenvoudig langs Edson Álvarez was gedribbeld, schoot de neo-international van Oranje vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Op slag van rust miste ook Ajax nog een riante mogelijkheid. Donny van de Beek werd vrijgespeeld in het strafschopgebied en zag zijn schuiver rakelings voorlangs gaan.

AZ heropende het AFAS Stadion met vuurwerk voor het duel met Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax komt na rust beter in de wedstrijd

AZ kreeg de eerste goede kans van de tweede helft, maar Calvin Stengs gleed in kansrijke positie weg toen hij wilde uithalen, waardoor de bal naast het doel van Onana ging.

Enkele minuten later kwam de thuisploeg met de schrik vrij toen Bizot een voorzet van Hakim Ziyech losliet. Klaas-Jan Huntelaar slaagde er niet in om de bal in het doel te frommelen. Kort daarna keerde Bizot een zwabberend afstandsschot van Ziyech op merkwaardige wijze met de knie.

Bizot pakte even later ook een afstandsschot van Perr Schuurs. Aan de andere kant ging Martínez in de fout, maar Boadu kon half struikelend voor Onana niet profiteren.

In de slotfase had Stijn Wuytens bij een Alkmaarse hoekschop de bal voor het intikken, maar de mee naar voren gekomen AZ-verdediger maaide langs de bal. Bij een corner in de laatste minuut was het wel raak. Boadu won een duel van Schuurs en kon bij de eerste paal van dichtbij raak koppen: 1-0.

In de blessuretijd kreeg Ajax geen kansen op de gelijkmaker. De door blessures geplaagde ploeg van trainer Erik ten Hag speelt nog twee duels tot aan de winterstop: woensdag in de beker tegen Telstar en zondag in de Eredivisie tegen ADO Den Haag.

