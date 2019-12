Dick Advocaat is erg content met de manier waarop de spelers van Feyenoord zondag de topper tegen PSV benaderden. De Rotterdammers wonnen in De Kuip zonder geweldig te spelen met 3-1 van de Eindhovenaren.

"De jongens hebben allemaal keihard gewerkt tegen een ploeg die voetballend iets meer heeft dan wij. Het spel kan beter en dat weten wij ook wel, maar met deze overwinning ben ik heel blij", zei Advocaat in gesprek met FOX Sports.

Feyenoord werd zowel aan het begin van de eerste als de tweede helft teruggedrongen, maar de Rotterdammers bleven in die fases zonder tegentreffer en waren zelf uiterst effectief. Bij rust leidde Feyenoord al met 2-0 door treffers van Steven Berghuis en de aanvoerder tekende na rust voor een hattrick.

"In de laatste wedstrijden was ons spel goed en werden we niet beloond, nu zag je in fases dat PSV het spel dicteerde en wij twee keer scoorden", aldus Advocaat, die het geen verrassing vindt dat zijn ploeg te sterk was voor het op papier sterkere PSV.

"PSV heeft hier altijd problemen. Toen ik daar trainer was, heb ik nooit gewonnen in De Kuip. Maar als je ziet hoe de jongens gewerkt hebben deze week, dan kun je ze alleen maar complimenten geven. Het spel wordt vanzelf beter."

Steven Berghuis was met drie treffers goud waard voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Berghuis blij met tip Robin van Persie

Berghuis is trots dat hij met drie doelpunten goud waard was voor Feyenoord, ook al kwamen twee treffers voort uit een strafschop. Bij de openingsgoal kwam Berghuis goed voor zijn man en kopte hij de bal fraai achter doelman Lars Unnerstall.

"Ik wist dat ik voor mijn man moest komen. Het is de gretigheid die je nodig hebt om doelpunten te maken", zei Berghuis bij FOX Sports. "Robin van Persie heeft me erop gewezen dat ik meer loopacties moet maken in het strafschopgebied en die les neem ik elke keer mee."

De aanvoerder van Feyenoord, die de eerste hattrick uit zijn carrière maakte, realiseerde zich dat de Rotterdammers niet mochten klagen over de uitslag. "Wij waren de gelukkigste ploeg. Het was een redelijk gelijk opgaande wedstrijd en wij scoorden op de juiste momenten. Het kan niet beter natuurlijk."

Door de overwinning staat Feyenoord nog maar drie punten achter op nummer vier PSV. De laatste competitienederlaag van de ploeg van Advocaat dateert van eind oktober, door Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te verslaan.

