Juventus heeft zondag met invaller Matthijs de Ligt een 3-1-thuiszege op Udinese geboekt in de Serie A. Borussia Mönchengladbach raakte de koppositie in de Bundesliga kwijt door een 2-1-nederlaag bij VfL Wolfsburg.

Cristiano Ronaldo maakte de eerste twee goals voor Juventus tegen Udinese. Na negen minuten opende de Portugees de score met een afstandsschot en twintig minuten later verdubbelde hij de voorsprong, nadat hij de bal in de loop meekreeg van Gonzalo Higuaín.

Op slag van rust zorgde Leonardo Bonucci met een kopbal voor de 3-0. De verdediger werd een kwartier voor tijd vervangen door De Ligt, die midweeks door een lichte blessure ontbrak bij het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2-zege). In blessuretijd redde Ignacio Pussetto de eer voor Udinese.

Door de overwinning is Juventus, dat op 23 november tegen Atalanta (1-3) zijn laatste competitiezege boekte, in ieder geval voor enkele uren koploper in de Serie A. De ploeg van coach Maurizio Sarri heeft één punt voorsprong op Internazionale, dat later deze zondag nog op bezoek gaat bij Fiorentina.

Marten de Roon en Hans Hateboer gingen met Atalanta onderuit bij Bologna: 2-1. De Roon maakte de negentig minuten vol en Hateboer viel na ruim een uur spelen in. Bij Bologna deed Stefano Denswil de hele wedstrijd mee. Atalanta, dat zich midweeks plaatste voor de knock-outfase van de Champions League, blijft zesde.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Teleurstelling bij van Louis Beyer van Gladbach na de nederlaag tegen Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Gladbach in blessuretijd onderuit in Wolfsburg

In Duitsland zette Xaver Schlager VfL Wolfsburg in de dertiende minuut met een fraai schot in de linkerbovenhoek op voorsprong tegen Borussia Mönchengladbach. Twee minuten later herstelde Breel Embolo het evenwicht met een mooie volley.

De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Maximilian Arnold de thuisploeg met een volley toch nog de winst. Wout Weghorst speelde het hele duel mee bij Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma op de bank bleef.

Door de nederlaag verspeelt Gladbach de koppositie aan RB Leipzig, dat zaterdag met 0-3 won bij Fortuna Düsseldorf. Leipzig heeft twee punten meer dan nummer twee Gladbach. Wolfsburg bezet de achtste plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga