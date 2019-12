Real Madrid en Sevilla hebben zondag niet geprofiteerd van het puntenverlies van koploper FC Barcelona. Real speelde in de slotfase gelijk tegen Valencia (1-1), terwijl Sevilla met Luuk de Jong verloor van Villarreal (1-2). Juventus won met invaller Matthijs de Ligt van Udinese.

Real Madrid had bij een zege de koppositie overgenomen van 'Barça' maar moest eigenlijk blij zijn met een punt tegen Valencia, dat eerder deze week Ajax de voet dwars zette in de Champions League.

Carlos Soler leek zich namens Valencia tot matchwinner te kronen, maar diep in blessuretijd schoot Karim Benzema de gelijkmaker binnen. Hij deed dat nadat een kopbal van doelman Thibaut Courtois werd gekeerd.

Villarreal kwam op bezoek bij Sevilla in de dertiende minuut op 0-1 door een goal van Raúl Albiol. Na een uur, toen Luuk de Jong net gewisseld was bij de thuisploeg, maakte Munir El Haddadi gelijk. Een kwartier later kroonde Villarreal-invaller Karl Toko Ekambi zich tot matchwinner: 1-2.

Sevilla leed voor het eerst sinds 6 oktober (4-0 tegen Barcelona) een nederlaag in La Liga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui blijft derde, met vier punten achterstand op nummer één Barcelona en een duel meer gespeeld.

De Catalanen speelden zaterdag al met 2-2 gelijk bij Real Sociedad, maar blijven desondanks koploper in La Liga.

Cristiano Ronaldo scoorde tweemaal voor Juventus tegen Udinese. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo leidt Juventus naar winst

In Italië maakte Cristiano Ronaldo de eerste twee goals voor Juventus tegen Udinese. Na negen minuten opende de Portugees de score met een afstandsschot en twintig minuten later verdubbelde hij de voorsprong, nadat hij de bal in de loop meekreeg van Gonzalo Higuaín.

Op slag van rust zorgde Leonardo Bonucci met een kopbal voor de 3-0. De verdediger werd een kwartier voor tijd vervangen door De Ligt, die midweeks door een lichte blessure ontbrak bij het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2-zege). In blessuretijd redde Ignacio Pussetto de eer voor Udinese.

Door de overwinning liep Juventus, dat op 23 november tegen Atalanta (1-3) zijn laatste competitiezege boekte, in op koploper Internazionale. Die ploeg speelde met Stefan de Vrij in de ploeg met 1-1 gelijk tegen Fiorentina. Beide ploegen hebben 39 punten, maar Inter heeft een beter doelsaldo.

Marten de Roon en Hans Hateboer gingen met Atalanta onderuit bij Bologna: 2-1. De Roon maakte de negentig minuten vol en Hateboer viel na ruim een uur spelen in. Bij Bologna deed Stefano Denswil de hele wedstrijd mee. Atalanta, dat zich midweeks plaatste voor de knock-outfase van de Champions League, blijft zesde.

AS Roma won zonder de geblesseerde Justin Kluivert voor eigen publiek met 3-1 van hekkensluiter SPAL. Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti (penalty) en Henrikh Mkhitaryan waren trefzeker voor de Romeinen, die de vierde plaats innemen.

Teleurstelling bij van Louis Beyer van Gladbach na de nederlaag tegen Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Gladbach verspeelt koppositie door nederlaag

In de Bundesliga raakte Borussia Mönchengladbach de koppositie kwijt door een 2-1-nederlaag bij VfL Wolfsburg. Xaver Schlager bracht de thuisploeg in de dertiende minuut met een fraai schot in de bovenhoek op voorsprong. Twee minuten later herstelde Breel Embolo het evenwicht met een mooie volley.

De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Maximilian Arnold de thuisploeg met een volley toch nog de winst. Wout Weghorst speelde het hele duel mee bij Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma op de bank bleef.

Door de nederlaag verspeelt Gladbach de koppositie aan RB Leipzig, dat zaterdag met 0-3 won bij Fortuna Düsseldorf. Leipzig heeft twee punten meer dan nummer twee Gladbach. Wolfsburg bezet de achtste plaats.

In Gelsenkirchen ging Bas Dost, die sneller dan verwacht terugkeerde van een liesblessure, met Eintracht Frankfurt met 1-0 onderuit tegen Schalke 04. Benito Raman kroonde zich tot matchwinner bij 'Die Königsblauen', die vierde staan op de ranglijst.

