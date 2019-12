Kevin De Bruyne heeft Manchester City zondag met twee doelpunten en een assist naar een 0-3-zege op Arsenal geleid. Eerder won Tottenham Hotspur door een goal in blessuretijd van Jan Vertonghen met 1-2 van Wolverhampton Wanderers.

In het Emirates Stadium kwam Arsenal al binnen twee minuten op achterstand. De Bruyne schoot in volledig vrijstaande positie hard raak uit een voorzet van Gabriel Jesus. Dertien minuten later leverde de Belg de assist bij de 0-2 van Raheem Sterling, die van dichtbij binnentikte.

City bleef ook daarna zoeken naar goals en dat leverde vijf minuten voor rust opnieuw een treffer van De Bruyne op. Ditmaal vond hij het doel met een mooi afstandsschot. In de tweede helft leken beide ploegen vrede te hebben met de tussenstand en werden er geen grote kansen gecreëerd.

Door de overwinning blijft City derde op de ranglijst. De ploeg van coach Josep Guardiola loopt wel in op nummer twee Leicester City, die zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Norwich City. Het verschil tussen de twee ploegen is nu vier punten.

Arsenal zakt door de nederlaag naar de negende plaats. 'The Gunners' wonnen slechts één van hun acht laatste competitiewedstrijden.

Tottenham pakte in blessuretijd de drie punten in Wolverhampton. (Foto: Pro Shots)

Vertonghen kopt Tottenham op valreep naar zege

Tottenham Hotspur kwam in het regenachtige Wolverhampton al in de achtste minuut op voorsprong door een treffer van Lucas Moura, maar Adama Traoré zette de thuisploeg halverwege de tweede helft op 1-1.

José Mourinho leek zo voor de tweede keer punten te gaan verspelen in de Premier League sinds hij manager is van de 'Spurs', maar Vertonghen besliste anders. De oud-Ajacied mikte in de 91e minuut met zijn hoofd slim raak uit een corner van de pas net ingevallen Christian Eriksen.

Tottenham Hotspur is met 26 punten opgeklommen naar de vijfde plek in de Premier League. Toen Mourinho een maand geleden werd aangesteld als opvolger van Mauricio Pochettino stond de club uit Londen slechts veertiende.

Voor nummer acht Wolverhampton Wanderers kwam er een einde aan een ongeslagen reeks van elf duels in de Premier League. De laatste competitienederlaag van de ploeg van manager Nuno was op 14 september tegen Chelsea (2-5).

Manchester United speelde door een goal van Mason Greenwood gelijk tegen Everton. (Foto: Pro Shots)

Talent Greenwood bezorgt United nog een punt

Manchester United speelde drie dagen na de Europa League-zege op AZ (4-0) met 1-1 gelijk tegen Everton. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer wordt daardoor op de ranglijst gepasseerd door Tottenham Hotspur en staat zesde.

Manchester United-verdediger Victor Lindelöf zette het Everton van interim-trainer Duncan Ferguson in de 36e minuut op voorsprong. De Zweed kreeg de bal na een corner ongelukkig tegen zijn lichaam, ook doordat David de Gea onder de indraaiende voorzet door ging.

Door een treffer van invaller Mason Greenwood een kwartier voor tijd pakte United nog een punt op Old Trafford. Het achttienjarige talent scoorde donderdag al twee keer tegen AZ.

