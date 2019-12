PSV-aanvoerder Denzel Dumfries vindt dat hij en de overige verdedigers hun team zondag tekort hebben gedaan in de verloren topper tegen Feyenoord (3-1).

"We moeten scherper zijn bij de tegengoals", constateerde de rechtsback tegen FOX Sports. "Je mag die duels niet verliezen, dat is gewoon zonde. We moeten scherper zijn om de nul te houden."

Dumfries had zelf een hoofdrol bij de 2-0. Hij trok Luis Sinisterra aan het shirt, waarna arbiter Bas Nijhuis de bal op de stip legde. Steven Berghuis schoot vervolgens raak. De aanvoerder van Feyenoord maakte ook de andere twee doelpunten.

"Ik neem de schuld op me voor de eerste penalty", zei Dumfries, die niet snapte waarom Nijhuis de bal in de tweede helft opnieuw op 11 meter legde. De arbiter zag hands van Nick Viergever. "Dat was belachelijk. Hij heeft zijn arm langs zijn lichaam en heeft geen enkele intentie om daarmee de bal te raken. Zoiets doe je niet expres."

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers tik hier.

'Hadden overhand qua veldspel'

Met wat meer geluk had de uitslag er anders uit kunnen zien, vond Dumfries dan ook. "Qua veldspel hadden wij de overhand, maar we moeten onze kansen gewoon afmaken. We hebben ook tot het eind gevochten, dus het is zonde dat je verliest."

Als koploper Ajax later op zondag van AZ wint, staan de Eindhovenaren liefst dertien punten achter. Aan de landstitel denken de spelers van PSV echter al enige tijd niet meer, zo liet Dumfries blijken.

"We hebben met het bekerduel met GVVV en de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle nog twee duels te spelen tot de winterstop, daarin moeten we gewoon alles geven. Dan moeten we in de winterstop goed kijken hoe het beter kan en daarna vol gas doorgaan."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie