Feyenoord heeft PSV zondag verder in de zorgen gedrukt. De Rotterdammers waren in De Kuip door een hattrick van Steven Berghuis met 3-1 te sterk voor de Eindhovenaren.

Berghuis brak na negentien minuten de ban en maakte er in de 34e minuut ook nog 2-0 van door een strafschop te benutten. De aanvoerder van Feyenoord mocht twintig minuten na rust opnieuw aanleggen voor een penalty en gooide het duel op slot. De fraaie eretreffer van Gastón Pereiro in de slotfase kwam te laat.

PSV, dat door de nederlaag op 31 punten en de vierde plek blijft steken, bleef al voor de achtste wedstrijd dit Eredivisie-seizoen zonder overwinning. Van de laatste twaalf officiële duels won de ploeg van trainer Mark van Bommel er maar twee.

De nederlaag was niet de enige tegenvaller voor PSV. Donyell Malen kwam aan het begin van de tweede helft verkeerd terecht en liep daarbij een knieblessure op. De spits, die dit seizoen al een aantal duels miste, moest zich laten vervangen door Cody Gakpo.

Feyenoord is na een teleurstellend begin van het seizoen juist bezig aan een opmars. De ploeg van trainer Dick Advocaat ging eind oktober voor het laatst onderuit in de competitie en heeft als nummer vijf nog maar drie punten minder dan PSV.

Steven Berghuis was met een hattrick goud waard voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

PSV betere ploeg in beginfase

PSV had in de beginfase nog het betere van het spel tegen Feyenoord. Na wat speldenprikjes kreeg Steven Bergwijn in de vijftiende minuut een vrije schietkans na goed voorbereidend werk van Ritsu Doan, maar hij schoot wild over het doel van Kenneth Vermeer, die na blessureleed terugkeerde onder de lat.

De mogelijkheden en het overwicht waren voor PSV, maar het was Feyenoord dat in de negentiende minuut op voorsprong kwam. Berghuis kwam bij een voorzet van Luis Sinisterra voor zijn man en kopte de bal hard achter Lars Unnerstall.

De Duitse keeper pakte tien minuten daarna wel een schot van Berghuis, maar in de 34e minuut nam de aanvaller van Feyenoord revanche. Scheidsrechter Bas Nijhuis wees naar de stip na een overtreding van Denzel Dumfries op Sinisterra en Berghuis maakte geen fout van 11 meter.

PSV-trainer Mark van Bommel komt verder onder druk te staan. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord moet vlak na rust tegenhouden

Het begin van de tweede helft was vergelijkbaar met dat van de eerste helft. PSV drong Feyenoord terug op eigen helft en kreeg kansen, maar een doelpunt bleef uit. De beste mogelijkheid was voor Malen, maar hij stuitte op Vermeer. De gedeeld topscorer van de Eredivisie moest het veld even later geblesseerd verlaten.

Tien minuten na de noodgedwongen wissel van Malen kwam PSV op een grotere achterstand. Viergever kreeg de bal in het strafschopgebied op zijn arm, die hij langs zijn lichaam hield, en Nijhuis wees opnieuw naar de stip. De VAR greep niet in, waarna Berghuis Unnerstall weer de verkeerde kant op stuurde.

Ondanks de ruime achterstand bleef PSV het doel van Feyenoord opzoeken. Bergwijn en Mohamed Ihattaren stuitten aanvankelijk op Vermeer, maar de vijfvoudig international had geen antwoord op de schitterende lob van invaller Pereiro, die de bal precies over Vermeer in het doel plaatste.

De treffer van de Uruguayaan in de 84e minuut hield de hoop van PSV op een gelijkspel levend, maar zijn doelpunt kwam te laat. Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra waren zelfs nog dicht bij de 4-1, maar PSV bleef een grotere nederlaag in De Kuip bespaard.

