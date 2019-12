Ajax begint zondag zonder een aantal vaste krachten aan de Eredivisie-topper tegen AZ in Alkmaar. Quincy Promes, Daley Blind en Sergiño Dest zijn niet fit genoeg, terwijl Nicolás Tagliafico op de bank zit.

Trainer Erik ten Hag rekende al niet op het meespelen van Promes, die de laatste duels met Willem II (0-2-nederlaag) en Valencia (0-1-nederlaag) moest laten schieten door een spierblessure. De aanvaller blijkt inderdaad niet genoeg hersteld om in actie te komen.

Datzelfde geldt voor Blind en Dest, al is niet bekend wat voor blessures de verdedigers hebben. Tagliafico is ook niet fit genoeg om te starten tegen AZ, maar begint wel op de bank.

Door de blessuregevallen zijn er basisplaatsen voor Klaas-Jan Huntelaar, Perr Schuurs, Razvan Marin en Edson Álvarez.

AZ mist Vlaar

Bij AZ ontbreekt Ron Vlaar in de wedstrijdselectie. De 34-jarige verdediger is op de weg terug van een blessure en speelde donderdag nog ruim twintig minuten als invaller tegen Manchester United (4-0-nederlaag) in de Europa League.

Vlaar is niet fit genoeg om tegen Ajax in actie te komen. Daardoor speelt middenvelder Jordy Clasie centraal achterin naast Stijn Wuytens.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Manchester United keert Myron Boadu terug van een schorsing, waardoor Yukinari Sugawara naar de bank verdreven wordt. Verder houdt trainer Arne Slot vast aan de bekende namen.

AZ begint aan de topper met een achterstand van drie punten op koploper Ajax, dat bovendien een beter doelsaldo heeft. De twee Noord-Hollandse ploegen zijn de enige clubs van Nederland die na de winterstop nog in Europa actief zijn. Zowel Ajax als AZ doet dat in de Europa League.

De wedstrijd tussen koploper Ajax en naaste belager AZ begint om 16.45 uur in Alkmaar en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstellng AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Mazraoui; Álvarez, Van de Beek, Marin; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

