Vivianne Miedema heeft Arsenal opnieuw aan een overwinning geholpen in de Women's Super League. De Oranje-international scoorde zondag twee keer in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Everton en bereikte een mijlpaal.

Miedema opende na een klein kwartier de score voor Arsenal. De spits kopte raak uit een voorzet van Kim Little. Tien minuten na rust maakte Little er zelf uit een strafschop 0-2 van.

Even later vond Miedema voor de tweede keer in de wedstrijd het doel. Ditmaal tikte ze van dichtbij binnen op aangeven van Leonie Maier. Chloe Kelly deed een klein kwartier voor tijd nog wat terug namens Everton.

Met haar twee treffers bracht Miedema haar seizoenstotaal in de Super League op veertien. Twee weken geleden was ze maar liefst zes keer trefzeker bij de monsterzege van Arsenal op Bristol City (11-1-zege) en vorige week scoorde ze tweemaal tegen Reading (0-3-zege).

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de openingsgoal van Vivianne Miedema te bekijken.

Miedema maakt tweehonderdste goal in clubverband

Miedema maakte tegen Everton tevens haar tweehonderdste doelpunt in clubverband. Ze had daar slechts 215 wedstrijden voor nodig. Naast haar 65 goals voor Arsenal in alle competities scoorde ze 83 keer voor sc Heerenveen en 52 keer voor Bayern München.

Naast Miedema speelden Daniëlle van de Donk en Jill Roord de hele wedstrijd mee bij Arsenal. Kika van Es werd halverwege de tweede helft gewisseld bij Everton, waar Inessa Kaagman de negentig minuten wel volmaakte.

Door de zesde competitiezege op rij mag Arsenal zich winterkampioen noemen. De koploper behoudt de voorsprong van drie punten op nummer twee Manchester City. 'The Citizens' haalden zondag met 5-0 uit tegen Bristol City.