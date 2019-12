De Chinese staatsomroep CCTV heeft de Premier League-topper tussen Arsenal en Manchester City zondag van het programma gehaald. Dat besluit volgde na kritiek van Mesut Özil op het Chinese beleid tegenover de Oeigoerse moslims.

Özil sprak vrijdag in een uitgebreide Instagram-post over "strijders die zich verzetten tegen onderdrukking". "Er worden korans verbrand, moskeeën gesloten en moslimgeestelijken gedood. Ondanks dit alles zwijgen de moslims", schreef de Duitse middenvelder van Arsenal, die zelf ook moslim is.

Uit gelekte documenten werd eind vorige maand voor het eerst aangetoond hoe China honderdduizenden voornamelijk Oeigoerse moslims hersenspoelt in zwaarbeveiligde gevangeniskampen in het land.

Arsenal distantieerde zich zaterdag al van de opmerkingen van Özil. "Arsenal laat zich als voetbalclub nooit in met politiek", meldde de Londense club in een verklaring. "We willen duidelijk maken dat de berichten van Mesut Özil zijn persoonlijke mening zijn."

In plaats van de topper tussen Arsenal en Manchester City zendt de Chinese staatsomroep zondagmiddag de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers uit.

Een deel van de Instagram-post van Mesut Özil.

China besloot eerder geen NBA-wedstrijden meer uit te zenden

Het is niet de eerste keer dat China ingrijpt na kritiek op het regeringsbeled. Zo besloot de Aziatische grootmacht in oktober om geen wedstrijden uit de NBA uit te zenden na een tweet van Houston Rockets-directeur Daryl Morey, die zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong.

De demonstranten zijn boos, omdat de regering in Peking steeds meer invloed op Hongkong krijgt, terwijl er een 'één land, twee systemen'-principe was afgesproken.

Morey en de NBA boden weliswaar hun excuses aan, maar dat had geen effect. Ook besloten meerdere Chinese sponsoren te stoppen met de samenwerking met de Rockets. De NBA zou inmiddels al miljoenen zijn misgelopen door de maatregelen die de Chinese regering heeft getroffen.