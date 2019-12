'Bad Gones', de harde kern van Olympique Lyon, heeft in een open brief zijn steun uitgesproken voor aanvoerder Memphis Depay, die dinsdag na het Champions League-duel met RB Leipzig (2-2) zeer boos werd op een supporter die op het veld was gekomen.

De Olympique Lyon-fan liet een spandoek zien waarop de naam van Lyon-speler Marcelo stond en een afbeelding van een ezel. De oud-PSV'er heeft al maanden ruzie met de harde kern.

Memphis, die vorige maand tot de vaste aanvoerder werd benoemd van de Ligue 1-club, reageerde woedend en sloeg het spandoek uit de handen van de fan. "Ik ben boos, weet niet goed wat ik moet zeggen", zei hij even later tegen RMC Sport. "Ze spuugden zelfs naar ons, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind dat de clubleiding maatregelen moet treffen."

Memphis kreeg veel steun voor zijn actie en ook de harde kern vindt dat Oranje-international goed gehandeld heeft. "Het is legitiem om als aanvoerder een teamgenoot te willen helpen", schrijven de 'Bad Gones' in hun brief, gericht aan Memphis.

"Door je acties, je woorden en je mentaliteit heb je dinsdag laten zien dat je de leider bent die ons team hard nodig heeft. We hebben niet altijd een goede band met elkaar gehad, maar wij herkennen ons in de waarden die je hebt en de vechtlust die je in het veld laat zien."

1 Samenvatting Lyon-RB Leipzig (2-2)

Fans willen nog steeds af van Marcelo

De supportersgroep benadrukt wel dat het nog steeds niks te maken wil hebben met Marcelo. "Het 'Marcelo-probleem' had al lang geleden opgelost moeten worden."

"We hebben in juni en oktober gesproken met de voorzitter om hem te laten weten dat het gedrag van de speler onaanvaardbaar was en dat hij de vervelende gewoonte heeft om weinig respect te tonen voor onze club en de fans."

De 32-jarige Marcelo, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Olympique Lyon en nog een contract tot medio 2021, heeft een langlopende ruzie met een groepje fans. In oktober had hij op het vliegveld van Lissabon nog een woordenwisseling met leden van de 'Bad Gones', die volgens de verdediger de spelers uitscholden na een nederlaag tegen Benfica.

Volgens RMC Sport vreest de Braziliaan voor de veiligheid van zijn familie en wil hij zo snel mogelijk vertrekken bij zijn club. Hij zegt zondag zelf in een uitgebreide verklaring dat hij "altijd respect heeft getoond voor zijn clubs en altijd alles gegeven heeft op het veld. En ik verwacht altijd de steun van de fans".

"Maar sinds vorig jaar hebben leden van de 'Bad Gones' een campagne tegen me gevoerd en dit seizoen ben ik door één iemand zelfs bedreigd na het duel met Benfica. Ik ben niet de eerste die problemen heeft met deze groep. Ik kan niet stil blijven en me zo laten behandelen."

Olympique Lyon speelt zondag een thuisduel tegen Stade Rennais. Die wedstrijd begint om 17.00 uur.