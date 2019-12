FC Emmen heeft voor het eerst sinds begin november weer eens een Eredivisie-wedstrijd gewonnen. De Drentenaren waren in De Oude Meerdijk met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam.

Sergio Peña opende na een kleine twintig minuten de score uit een strafschop. Tien minuten later verdubbelde Michael de Leeuw de marge, eveneens uit een penalty.

FC Emmen boekte op 3 november tegen Vitesse (2-1) zijn laatste competitiezege. De ploeg van coach Dick Lukkien klimt door de overwinning naar de dertiende plaats en heeft drie punten voorsprong op nummer zestien VVV-Venlo.

Sparta leed voor de derde keer op rij puntenverlies in de Eredivisie. De Rotterdammers zakken door de nederlaag naar de elfde plaats en hebben twee punten meer dan Emmen.

Sergio Peña zorgde voor de openingstreffer van FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Peña en De Leeuw benutten strafschoppen feilloos

In Drenthe nam Emmen vanaf het beginsignaal het initiatief en dat leverde in de achttiende minuut de openingstreffer op. Na een overtreding van Jurgen Mattheij op Marko Kolar ging de bal op de stip, waarna Peña de penalty feilloos benutte.

Na een klein half uur kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop vanwege hands van Ragnar Ache. Ditmaal liet De Leeuw Sparta-doelman Ariel Harush kansloos vanaf 11 meter. Even later voorkwam Harush met een fraaie redding op een schot van Nikolai Laursen de 3-0.

Ook in de tweede helft was Emmen de betere ploeg. Ruim twintig minuten voor tijd vond Kolar voor de tweede keer in de wedstrijd het net, nadat Michael Chacon de bal had geraakt. Kolar scoorde echter vanuit buitenspelpositie.

Glenn Bijl raakte even later uit een vrije trap nog de paal namens Emmen en Ibrahim Dervisoglu werd nog gevaarlijk namens Sparta, maar er werd niet meer gescoord in De Oude Meerdijk.